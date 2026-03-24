Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2026

I. Vị trí tuyển dụng:
1. Nhân viên Kế hoạch Kinh doanh: 01 người.
1.1. Mô tả công việc:
- Kết nối và làm việc với các khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.
- Xây dựng đơn giá các dịch vụ liên quan chuỗi cung ứng logistics; báo giá, đàm phán giá với khách hàng.
- Đàm phán ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện khách hàng mới.
- Triển khai các hoạt động logistics (giao nhận ủy thác, vận chuyển, quản lý kho bãi, bốc xếp đóng gói hàng hóa, khai thuê hải quan).
- Lập hồ sơ thủ tục liên quan đến công tác chuyên môn.
1.2. Yêu cầu công việc:
- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Có ít nhất 02 năm công việc trong lĩnh vực cùng chuyên môn, lĩnh vực tài chính.
- Tối thiểu giao tiếp tiếng Anh thông thường, có kỹ năng đọc hiểu, viết mail tiếng Anh.
- Thành thạo chương trình ứng dụng xử lý văn bản, bảng tính.
II. Yêu cầu về hồ sơ:
- Hồ sơ xin việc bao gồm: sơ yếu lí lịch; CV xin việc, đơn xin việc; giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng); Bản sao y CCCD và các văn bằng, chứng chỉ (hồ sơ có chứng thực).
III. Hình thức nộp hồ sơ:
- Qua Email: qnplogs@quynhonport.vn.
- Qua bưu điện: Thời gian được tính theo ngày bưu điện chấp nhận. Gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Tổng hợp (Ms. Thuật, điện thoại: 0353930808) - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn - Số 05 Nguyễn Dữ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
IV. Thời hạn nộp hồ sơ:
Muộn nhất đến hết ngày 28-3-2026.