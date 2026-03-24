Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2026

(GLO)- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại vị trí như sau:

I. Vị trí tuyển dụng:

1. Nhân viên Kế hoạch Kinh doanh: 01 người.

1.1. Mô tả công việc:

- Kết nối và làm việc với các khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Xây dựng đơn giá các dịch vụ liên quan chuỗi cung ứng logistics; báo giá, đàm phán giá với khách hàng.

- Đàm phán ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện khách hàng mới.

- Triển khai các hoạt động logistics (giao nhận ủy thác, vận chuyển, quản lý kho bãi, bốc xếp đóng gói hàng hóa, khai thuê hải quan).

- Lập hồ sơ thủ tục liên quan đến công tác chuyên môn.

1.2. Yêu cầu công việc:

- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Có ít nhất 02 năm công việc trong lĩnh vực cùng chuyên môn, lĩnh vực tài chính.

- Tối thiểu giao tiếp tiếng Anh thông thường, có kỹ năng đọc hiểu, viết mail tiếng Anh.

- Thành thạo chương trình ứng dụng xử lý văn bản, bảng tính.

II. Yêu cầu về hồ sơ:

- Hồ sơ xin việc bao gồm: sơ yếu lí lịch; CV xin việc, đơn xin việc; giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng); Bản sao y CCCD và các văn bằng, chứng chỉ (hồ sơ có chứng thực).

III. Hình thức nộp hồ sơ:

- Qua Email: qnplogs@quynhonport.vn.

- Qua bưu điện: Thời gian được tính theo ngày bưu điện chấp nhận. Gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Tổng hợp (Ms. Thuật, điện thoại: 0353930808) - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn - Số 05 Nguyễn Dữ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

IV. Thời hạn nộp hồ sơ:

Muộn nhất đến hết ngày 28-3-2026.