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Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Tham gia đoàn công tác có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế tại hồ chứa nước Ia Mơr. Ảnh: Hà Duy

Tại công trình hồ chứa nước Ia Mơr, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng đoàn công tác đã nghe các đơn vị báo cáo phương án mở rộng vùng tưới của công trình.

Theo đó, hồ chứa nước Ia Mơr có dung tích 177,8 triệu m³, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng; có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 14.347 ha đất sản xuất của 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 50.000 người. Đến nay, diện tích đã và đang được đầu tư hệ thống kênh mương dẫn nước tưới là 9.275 ha; trong đó, trên địa bàn tỉnh Gia Lai 5.275 ha. Hiện còn hơn 5.000 ha chưa được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tưới theo nhiệm vụ thiết kế ban đầu.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các phương án mở rộng vùng tưới, hoàn thiện hệ thống kênh dẫn nước, nâng cao năng lực khai thác công trình nhằm phát huy tối đa hiệu quả hồ chứa nước Ia Mơr.

Đồng thời, giao xã Ia Mơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá lại quy hoạch sản xuất trong vùng tưới; lựa chọn cây trồng phù hợp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa phương cần nghiên cứu phương án hoán đổi, tập trung các diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún để hình thành những vùng sản xuất quy mô lớn gắn với lợi thế nguồn nước từ công trình thủy lợi Ia Mơr.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển nông sản, phát triển hợp tác xã và tăng cường liên kết giữa các hộ dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế tại khu vực dự án chuyển đổi diện tích cao su trên đất rừng nghèo của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Ảnh: Hà Duy

Kiểm tra khu vực các dự án chuyển đổi diện tích cao su trên đất rừng nghèo của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư, sử dụng hiệu quả diện tích đất được giao.

Đồng thời, chủ động tổng hợp khó khăn, vướng mắc để các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ theo quy định. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh quan điểm không để đất bỏ hoang, lãng phí; trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc không quyết tâm triển khai dự án thì phải báo cáo để tỉnh xem xét, xử lý phù hợp.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế tại trang trại chăn nuôi bò thịt Ia Púch của THACO AGRI. Ảnh: Hà Duy

Tại Dự án Nông nghiệp bền vững của THACO AGRI, đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với địa phương và các sở, ngành trong công tác quy hoạch vùng nguyên liệu, khu dân cư, khu tái định cư và quỹ đất sản xuất; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nguồn nước của khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, với lợi thế của công trình thủy lợi Ia Mơ cùng hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược đang được đầu tư như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và Pleiku - Lệ Thanh, khu vực biên giới Ia Mơ sẽ có nhiều điều kiện để trở thành vùng động lực phát triển nông nghiệp quy mô lớn của tỉnh trong thời gian tới.

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