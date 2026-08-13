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Thời sự

Quyết liệt làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 13-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai trên địa bàn tỉnh được các địa phương đẩy mạnh triển khai. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện nhìn chung vẫn chậm so với yêu cầu của Chính phủ.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phan Tuấn

Đến ngày 31-7, toàn tỉnh có hơn 826.100 thửa đất thuộc diện kê khai, đăng ký đất đai lần đầu. Trong đó, đã tổ chức kê khai hơn 621.400 thửa, đạt 75,2%; hoàn thành xét duyệt hồ sơ trên 87.510 thửa đất, đạt 10.6%; đồng thời đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai trên 87.500 thửa, đạt 10.6% số hồ sơ đã được xét duyệt.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn; tiến độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều.

Một số xã, phường có tỷ lệ kê khai thấp do khối lượng thửa đất chưa đăng ký lớn, hồ sơ địa chính lịch sử thiếu hoặc chưa thống nhất. Nhiều trường hợp sử dụng đất đã qua nhiều lần chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định.

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Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Võ Gia Nghĩa thông tin về tình hình kê khai, đăng ký đất đai lần đầu. Ảnh: Phan Tuấn

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến nay, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu được thực hiện gắn với đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, chỉnh lý hồ sơ địa chính và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trong đó, tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai; xây dựng kịch bản chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành từng phần việc; thực hiện theo nguyên tắc hồ sơ được tiếp nhận, kê khai đến đâu thì tổ chức xét duyệt, công khai, niêm yết đến đó, bảo đảm tiến độ chung.

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Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phan Tuấn

Mục tiêu là xử lý dứt điểm dữ liệu nhóm 2 còn lại, đồng thời triển khai dữ liệu nhóm 3 theo đúng lộ trình. Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến việc triển khai thử nghiệm UAV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm tra, nghiệm thu và cơ chế đưa sản phẩm vào sử dụng trong hồ sơ địa chính.

Cùng với đó, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đối với sản phẩm đo đạc địa chính bằng công nghệ UAV; xây dựng dự toán, xác định chi phí, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện.

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