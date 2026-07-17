Cảng hàng không Pleiku thông báo lựa chọn đơn vị khai thác vị trí cung cấp dịch vụ taxi

(GLO)- Cảng hàng không Pleiku thông báo về việc lựa chọn đơn vị khai thác vị trí cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại Cảng.

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1. Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi được tham gia đấu giá với tư cách độc lập hoặc liên danh.

2. Thời gian hợp đồng giá: 36 tháng

3. Hồ sơ mời tham gia: Được phát hành trực tiếp tại Văn phòng Cảng hàng không Pleiku.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 ngày 18-7-2026 đến 11 giờ ngày 23-7-2026.

- Địa điểm: Văn phòng Cảng hàng không Pleiku (đường 17/3, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai).

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0983.592.995 (Ms. Bích)