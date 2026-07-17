Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thông tin quảng cáo

Việc làm

Cảng hàng không Pleiku thông báo lựa chọn đơn vị khai thác vị trí cung cấp dịch vụ taxi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cảng hàng không Pleiku thông báo về việc lựa chọn đơn vị khai thác vị trí cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại Cảng.

1. Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi được tham gia đấu giá với tư cách độc lập hoặc liên danh.

2. Thời gian hợp đồng giá: 36 tháng

3. Hồ sơ mời tham gia: Được phát hành trực tiếp tại Văn phòng Cảng hàng không Pleiku.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 ngày 18-7-2026 đến 11 giờ ngày 23-7-2026.

- Địa điểm: Văn phòng Cảng hàng không Pleiku (đường 17/3, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai).

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0983.592.995 (Ms. Bích)

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chiến dịch kích cầu “Đa điểm chạm” của Vietravel thu hút đông đảo khách hàng

Chiến dịch kích cầu “Đa điểm chạm” của Vietravel thu hút đông đảo khách hàng

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Trong không khí sôi động đầu mùa du lịch hè 2026, chiến dịch kích cầu “Đa điểm chạm” của Vietravel tại tỉnh Gia Lai đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến tham quan, tìm hiểu các hành trình tour và trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn từ ngày 27 đến 31-5.

Giống chanh leo (King) Đài Nông 1 cho tỷ lệ đậu quả cao, chất lượng quả đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Giống chanh leo (King) Đài Nông 1 cho tỷ lệ đậu quả cao, chất lượng quả đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Ngày 22-4, Công ty cổ phần Giống cây trồng Công nghệ cao Naseeds (thành viên Tập đoàn Nafoods) ra mắt giống chanh leo (King) Đài Nông 1. Đây là giống thuần chủng, năng suất cao được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng, ổn định vùng trồng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

null