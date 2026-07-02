(GLO)- Quân đoàn 34 thông báo mời tham gia đấu giá bán mủ cao su khai thác năm 2026.

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I. THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Tên hàng hóa

- Mủ cao su nước (tự nhiên).

- Mủ cao su đông tạp (tự nhiên).

2. Khối lượng

Khối lượng khai thác từ ngày 12-7-2026 đến hết tháng 12-2026 tạm tính:

- Mủ cao su nước: Khoảng 450.000 kg (450 tấn). TSC khoảng 28%.

- Mủ cao su đông tạp: Khoảng 5.000 kg (05 tấn). DRC khoảng 50%.

3. Nguồn gốc

Khai thác tại Khu tăng gia sản xuất của Quân đoàn 34. Địa chỉ: làng Rơng và làng H’Lang, Xã KDang, tỉnh Gia Lai.

4. Hình thức

Bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá.

5. Phương thức đấu giá

Theo phương thức trả giá lên.

6. Giá khởi điểm

a) Mủ cao su nước: 480 đồng/TSC/Kg.

b) Mủ cao su đông tạp: 480 đồng/DRC/Kg.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá

Từ 7 giờ 00 phút ngày 6-7-2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 8-7-2026.

2. Thời gian tổ chức đấu giá

14 giờ 00 phút ngày 10-7-2026.

3. Địa điểm đấu giá

Phòng Giao ban Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 (số 273 Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Các tổ chức, cá nhân có đầy đủ tư cách pháp lý, năng lực tài chính; cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (đủ 18 tuổi trở lên).

- Cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá và hợp đồng kinh tế sau khi trúng đấu giá.

IV. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ VÀ BIẾT THÊM CHI TIẾT

1. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:

- Hồ sơ tham gia đấu giá của Quân đoàn 34 cung cấp.

- Giấy phép kinh doanh (bản sao).

- Giấy ủy quyền đối với các tổ chức (nếu không phải là người đại diện pháp luật).

2. Liên hệ đăng ký và nhận hồ sơ

- Họ và tên: Lê Doãn Đức.

- Cấp bậc: Thượng tá.

- Đơn vị: Phòng TMKH, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34.

- Địa chỉ: Số 273 Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Số điện thoại: 0968128748.