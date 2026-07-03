Thông báo mời chào giá cạnh tranh thanh lý phế liệu và dọn dẹp hiện trường

(GLO)- Từ một lớp học có nhiều trẻ em dân tộc thiểu số còn rụt rè trong giao tiếp, cô giáo mầm non ở huyện Đak Đoa cũ (nay là xã Đak Đoa) đã từng bước tạo nên một không gian học tập giàu hình ảnh, trải nghiệm và tương tác, nơi ngôn ngữ đến với trẻ một cách tự nhiên.