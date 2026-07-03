Thông báo mời chào giá cạnh tranh thanh lý phế liệu và dọn dẹp hiện trường

Thông tin về gói chào giá như sau:
|Tên gói chào giá
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|Chào giá cạnh tranh thanh lý phế liệu và dọn dẹp hiện trường liên quan đến vụ tổn thất tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam.
|Thời gian khảo sát
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|Trong giờ hành chính từ ngày 2-7-2026 đến trước 17 giờ ngày 9-7-2026.
|Địa điểm khảo sát
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|Hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam, Lô B6, KCN Nhơn Hội - Khu A, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.
|Người liên hệ khảo sát
|Ông Nguyễn Văn Quý - Điện thoại: 0988260239
|Người cung cấp hồ sơ chào giá
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|Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Điện thoại: 0984531666 (để lấy thêm thông tin chi tiết Thông báo mời chào giá, Mẫu thư chào giá và các tài liệu liên quan).
|Thời gian đặt cọc
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|Trước 17 giờ ngày 12-7-2026.
|Thông tin đặt cọc
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|Chuyển khoản cho PTI trước 17 giờ ngày 12-7-2026, theo thông tin:
- Số tiền đặt cọc: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn).
- Nội dung đặt cọc: [Tên cá nhân/tổ chức] đặt cọc mua tài sản theo Thông báo số 2023/TB-PTI ngày 1-7-2026.
- Chủ tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Số tài khoản: 03001010232312.
Tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
|Địa điểm nộp chào giá
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|Người nhận: Hội đồng thanh lý tài sản kỹ thuật - hàng hải.
Địa chỉ: Tòa nhà CT1, Chung cư Ban Cơ yếu Chính phủ (số 43 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội).
|Thời hạn nhận thư chào giá
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|Từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ ngày 12-7-2026.
Thông báo kết quả:
- PTI chỉ thông báo kết quả cho người có mức giá cao nhất hợp lệ và theo sự phê duyệt của PTI.
- Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp chào giá, PTI sẽ gửi thông báo tới người mua có kết quả chào giá cao nhất. Trường hợp không nhận được thông báo được hiểu là không trúng giá mua tài sản trên, PTI sẽ thực hiện hoàn cọc theo quy định.
PTI và Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam kính mời các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến việc thanh lý phế liệu và dọn dẹp hiện trường nêu trên tiến hành khảo sát hiện trạng và tham gia chào giá theo đúng quy định.