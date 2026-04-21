(GLO)- Quỹ Tín dụng Nhân dân Nhơn Thành thông báo sửa đổi vốn điều lệ và hoạt động theo giấy phép mới.

1. Sửa đổi Khoản 3 Giấy phép hoạt động số 244/NH-GP ngày 9-10-1995 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Thành như sau:

“3 - Vốn điều lệ đến thời điểm ngày 31-12-2025: 4.720.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng chẵn)”.

2. Sửa đổi Khoản 7 Giấy phép hoạt động số 244/NH-GP ngày 09/10/1995 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Thành như sau:

“7. Nội dung hoạt động:

- Cung ứng dịch vụ chuyển tiền ,thực hiện nghiệp vụ thu hộ,chi hộ cho thành viên, khách hàng của Quỹ, trừ việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

- Hoạt động kinh doanh khác:

+ Nhận vốn ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân trong nước.

+ Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Thành

+ Vay, gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã, vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ vay, gửi tiền tại QTDND khác).

+ Tham gia góp vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã.

+ Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, ngân hàng Hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.