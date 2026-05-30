(GLO)- Ngày 30-5, Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định tổ chức Lễ cất nóc Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định (Marina Home), đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn 12 tháng thi công kể từ khi khởi công vào tháng 4-2025.

Dự án nhà ở xã hội Marina Home do Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định làm chủ đầu tư, được xây dựng với quy mô 1 tháp cao 24 tầng, cung cấp 518 căn hộ có diện tích 42,03-76,54 m², thiết kế 1-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn thực hiện nghi thức đặt thanh sắt son vào khuôn đúc tại công trình Dự án nhà ở xã hội Hàng hải Bình Định. Ảnh: Hải Yến

Sau hơn 1 năm triển khai, dự án đã hoàn thành kết cấu phần thân và chính thức cất nóc, bảo đảm tiến độ đề ra. Hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang hoàn thiện 4 căn hộ mẫu tại tầng 4, đồng thời, đẩy nhanh các hạng mục hoàn thiện để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Quang Huân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 DECOFI, đơn vị tổng thầu thi công - cho biết: Quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng và nguồn cung một số vật tư.

Tuy nhiên, với sự đồng hành của chủ đầu tư và quyết tâm của đội ngũ kỹ sư, công nhân, dự án đã hoàn thành phần kết cấu đúng cam kết, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức cắt băng tại Lễ cất nóc Dự án nhà ở xã hội Hàng hải Bình Định. Ảnh: Hải Yến

Ông Hoàng Việt Anh - Giám đốc Chiến lược Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định khẳng định, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự án, hướng đến bàn giao những căn hộ chất lượng cao cho khách hàng, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở và thúc đẩy phát triển đô thị tại Quy Nhơn.