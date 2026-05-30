Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Cất nóc Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-5, Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định tổ chức Lễ cất nóc Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định (Marina Home), đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn 12 tháng thi công kể từ khi khởi công vào tháng 4-2025.

Dự án nhà ở xã hội Marina Home do Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định làm chủ đầu tư, được xây dựng với quy mô 1 tháp cao 24 tầng, cung cấp 518 căn hộ có diện tích 42,03-76,54 m², thiết kế 1-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

2-cat-noc-nha-o-xa-hoi-hang-hai.jpg
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn thực hiện nghi thức đặt thanh sắt son vào khuôn đúc tại công trình Dự án nhà ở xã hội Hàng hải Bình Định. Ảnh: Hải Yến

Sau hơn 1 năm triển khai, dự án đã hoàn thành kết cấu phần thân và chính thức cất nóc, bảo đảm tiến độ đề ra. Hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang hoàn thiện 4 căn hộ mẫu tại tầng 4, đồng thời, đẩy nhanh các hạng mục hoàn thiện để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Quang Huân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 DECOFI, đơn vị tổng thầu thi công - cho biết: Quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng và nguồn cung một số vật tư.

Tuy nhiên, với sự đồng hành của chủ đầu tư và quyết tâm của đội ngũ kỹ sư, công nhân, dự án đã hoàn thành phần kết cấu đúng cam kết, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

3-cat-noc-nha-o-xa-hoi-hang-hai.jpg
Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức cắt băng tại Lễ cất nóc Dự án nhà ở xã hội Hàng hải Bình Định. Ảnh: Hải Yến

Ông Hoàng Việt Anh - Giám đốc Chiến lược Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định khẳng định, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự án, hướng đến bàn giao những căn hộ chất lượng cao cho khách hàng, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở và thúc đẩy phát triển đô thị tại Quy Nhơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu nhà ở xã hội

Gia Lai: Phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu nhà ở xã hội

(GLO)- Sáng 20-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn, về tình hình phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

Môi trường - Đô thị

(GLO)- Sáng 29-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức khởi công xây dựng các khu dân cư gồm: Kim Giao Thiện, Trung tâm Hoài Mỹ, xóm 1 và xóm 2 Xuân Vinh, An Nghiệp, Khánh Trạch; đồng thời sửa chữa các điểm trường học và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ven biển của phường.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

Không gian sống

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Không gian sống

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Không gian sống

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

Không gian sống

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null