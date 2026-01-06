Gia Lai: Khắc phục tình trạng đổ rác thải tại khu vực đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Ngày 6-1, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết: Địa phương đang tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh.

Trước đây, khi mới đưa vào sử dụng, 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (thuộc phường Quy Nhơn Đông) rất sạch đẹp, người dân thường ra hóng mát. Vài tháng sau, hình ảnh đó bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Rác thải được thu gom để xử lý. Ảnh: H.P

Tháng 7-2025, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có bài viết “Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh” phản ánh về thực trạng này. Tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo xử lý. Sau đó, các ngành chức năng của tỉnh đã thống nhất giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích Quy Nhơn (thuộc Sở Xây dựng) tổ chức thu dọn.

Đơn vị này đã hoàn tất việc xử lý, trả lại mặt bằng sạch cho địa phương quản lý vào tháng 10-2025. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng đổ rác thải bừa bãi lại tiếp tục tái diễn trên 2 tuyến đường này.

Phương tiện cơ giới thu gom, xử lý rác thải đổ bừa bãi tại 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh. Ảnh: H.P

Theo Chủ tịch UBND phường Trần Việt Quang, chính quyền địa phương đã phát hiện một trường hợp lén lút đổ rác thải bừa bãi và giao Công an phường xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Dự kiến, việc thu gom, xử lý rác thải tại 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh sẽ hoàn thành trong ngày 7-1.

“Tới đây, phường sẽ lắp đặt biển cấm đổ rác thải và hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm” - ông Quang cho biết thêm.