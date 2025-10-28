Gia Lai tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

(GLO)- Thời gian qua, các xã, phường trên địa bàn khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Nhiều vụ việc tồn tại kéo dài cũng đang được rà soát, giải quyết dứt điểm, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai.

Từ tháng 7 đến 10-2025, UBND phường Quy Nhơn Nam đã lập biên bản gần 90 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Các hành vi chủ yếu gồm: tự ý chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp, chuyển đất nông nghiệp sang đất ở; lấn chiếm đất công xây dựng công trình trái phép; xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp...

Đến nay, hơn 60 trường hợp đã bị cưỡng chế tháo dỡ hoặc tự nguyện khắc phục.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Nam cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Ảnh: C.L

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam-cho biết: “Quan điểm của phường là xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Mỗi cá nhân, hộ gia đình cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương”.

Còn ở phường Quy Nhơn Bắc, tình trạng chiếm dụng đất thuộc dự án Khu đô thị mới Long Vân để làm bãi đỗ xe, sửa xe, tập kết hàng hóa từng diễn biến phức tạp.

Ủy ban nhân dân phường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ 6 trường hợp vi phạm, vận động di dời tài sản ra khỏi phạm vi dự án. Đến nay, 5/6 trường hợp đã tự giác tháo dỡ, di dời tài sản.

Theo Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Bắc, từ tháng 7-2025 đến nay, địa phương phát hiện thêm 6 trường hợp vi phạm mới. Trong đó, đã cưỡng chế, xử lý 3 trường hợp; các trường hợp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nhiều cá nhân chiếm dụng đất thuộc dự án Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc) làm bãi đậu xe, sửa xe. Ảnh: C.L

Không chỉ tại đô thị, công tác quản lý đất đai ở khu vực nông thôn cũng được tăng cường. Tháng 9-2025, UBND xã Phù Mỹ Bắc kịp thời phát hiện và lập biên bản 5 hộ dân xây dựng công trình trái phép tại thôn Tân Phú. Chính quyền xã đã yêu cầu dừng thi công, đồng thời hoàn thiện thủ tục xử lý dứt điểm, không để tái phạm.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng thành lập tổ công tác thực hiện Kết luận số 01/KL-TTT ngày 20-1-2025 của Thanh tra tỉnh Bình Định (cũ) về giải quyết dứt điểm tồn tại đất đai tại khu quy hoạch dân cư An Giang Đông (xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ cũ).

Đặc biệt là việc xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất giữa các đợt giao đất có sự chênh lệch, thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá đất, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng.

Ông Phạm Minh Hiếu-Trưởng Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Bắc-thông tin: “Tổ công tác đang triển khai đúng tiến độ; phấn đấu hoàn thành việc truy thu tiền sử dụng đất chênh lệch và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định”.

Cùng với việc xử lý các hành vi vi phạm, các xã, phường cũng đang tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Đông đang hoàn tất thủ tục để tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất đối với Chi nhánh Công ty CP Muối và Thương mại Miền Trung.

Theo ông Nguyễn Thành Danh-Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, trường hợp này đã có quyết định cưỡng chế, thu hồi đất từ tháng 7-2018 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong. “Phường sẽ triển khai cưỡng chế từ ngày 30-10 đến 3-11-2025, đảm bảo đúng quy định pháp luật”-ông Danh cho hay.

Tương tự, tại xã Ân Tường, chính quyền địa phương đang rà soát 97 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng để xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Hoàng Nhân-Trưởng Phòng Kinh tế xã-thông tin: “Các trường hợp này vi phạm từ trước ngày 1-7-2014. Xã đang thực hiện các thủ tục theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27-4-2023 của UBND tỉnh Bình Định (cũ). Trước mắt, xã sẽ họp xét đối với 25 trường hợp. Nếu đủ điều kiện pháp lý sẽ cho tồn tại, nếu không sẽ kiên quyết xử lý”.