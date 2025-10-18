Nạo vét cửa biển An Dũ, đảm bảo tiêu thoát lũ trong mùa mưa lũ

(GLO)- Nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập úng cục bộ và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm nay, UBND phường Hoài Nhơn Đông đã triển khai nạo vét, khơi thông cửa biển An Dũ với 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ dự phòng Phòng chống thiên tai tỉnh hỗ trợ.

Ông Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, cho biết: “Cửa biển An Dũ nằm ở cuối nguồn sông Lại Giang, tiếp giáp với biển, thường xuyên bị bồi lấp vào mùa mưa. Khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dòng chảy bị tắc nghẽn, khiến nhiều khu dân cư như Bồng Sơn và Hoài Nhơn Đông bị ngập nặng. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã chủ động nạo vét cửa biển, nhằm đảm bảo dòng chảy thông suốt, giúp tiêu thoát nước nhanh, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản”.

Cũng theo ông Quang, cửa biển An Dũ đóng vai trò như một “cửa xả” tự nhiên của hệ thống sông Lại Giang. Việc đảm bảo cửa biển này thông suốt là yếu tố then chốt trong việc điều tiết dòng chảy, đặc biệt khi nước từ thượng nguồn sông An Lão và sông Kim Sơn đổ về sông Lại Giang với tần suất lớn trong mùa lũ.

Phương tiện cơ giới nạo vét, khơi thông cửa biển An Dũ. Ảnh: An Nhiên

Chia sẻ thêm về thực trạng tại địa phương, ông Phạm Văn Chương, người dân tổ dân phố Thạnh Xuân Đông, bày tỏ: “Những năm trước, mỗi khi mưa lớn, khu vực chúng tôi thường xuyên bị ngập sâu, kéo dài do nước không thoát được. Việc nạo vét cửa biển An Dũ lần này rất kịp thời, sẽ giúp nước lũ tiêu nhanh hơn, giảm thiểu thiệt hại, bà con chúng tôi rất phấn khởi”.

Bên cạnh đó, UBND phường Hoài Nhơn Đông cũng đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến đê kè dài khoảng 10 km dọc bờ sông Lại Giang. Đây là những đoạn chưa được kiên cố hóa, nhằm tăng cường khả năng phòng chống lũ lụt và đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân khu vực hạ lưu.