Triển khai Đề án “Phố đêm Chợ Nhỏ” tại phường Pleiku

KHÁNH PHONG
(GLO)- Dự án “Phố đêm Chợ Nhỏ” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mới, góp phần kích thích phát triển thương mại - dịch vụ và tạo dựng bản sắc đô thị của phường Pleiku sau sáp nhập.

Chiều 11-12, UBND phường Pleiku đã tổ chức cuộc họp triển khai Đề án đầu tư xây dựng và vận hành “Phố đêm Chợ Nhỏ”.

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường trình bày bản demo phương án thực hiện đề án. Theo kế hoạch, tuyến phố đêm sẽ trở thành không gian trải nghiệm du lịch - văn hóa - ẩm thực sôi động, kéo dài từ Quảng trường Đại đoàn kết dọc theo trục đường Phùng Hưng và các hẻm lân cận, kết nối đến khu vực suối Hội Phú. Phố đêm dự kiến hoạt động hằng ngày từ 18 giờ đến 24 giờ.

glo-pho-dem-cho-nho-1.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: K.P

Dự án hướng đến hình thành khu vực ẩm thực, mua sắm và vui chơi giải trí phục vụ người dân địa phương, du khách trong tỉnh, khách ngoại tỉnh và dần mở rộng thu hút khách quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá sản phẩm đặc trưng và hình ảnh văn hóa - du lịch của phường Pleiku, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất chủ trương triển khai đề án và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến tổ chức giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phương án đầu tư, quy hoạch bãi đỗ xe, không gian vui chơi trẻ em và quản lý hoạt động kinh doanh. Nhiều ý kiến đề nghị phường sớm tổ chức đối thoại với các hộ dân trong khu vực để lắng nghe nguyện vọng, giải đáp vướng mắc và tạo sự đồng thuận.

glo-pho-dem-cho-nho-2.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: K.P

Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku, ông Nguyễn Ngọc Thông, cho biết phường sẽ tiếp thu các ý kiến và giao các đơn vị liên quan hoàn thiện đề án. Trong giai đoạn ưu tiên, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ triển khai xây dựng cổng chào nhận diện “Phố đêm Chợ Nhỏ”, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng, lắp đặt đèn trang trí… với mục tiêu hoàn thành trước ngày 15-1-2026. Các tổ chức chính trị - xã hội cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phối hợp chỉnh trang đô thị, di dời các vật kiến trúc không phù hợp và sắp xếp không gian kinh doanh văn minh.

glo-pho-dem-cho-nho-3.jpg
Dự án “Phố đêm chợ Nhỏ” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch mới. Ảnh: K.P

Dự án "Phố đêm Chợ Nhỏ" được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mới, góp phần kích thích phát triển thương mại - dịch vụ và tạo dựng bản sắc đô thị của phường Pleiku sau sáp nhập.

