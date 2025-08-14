Danh mục
Phường Pleiku triển khai dự án "Phố đêm Chợ Nhỏ"

QUỐC LINH
(GLO)- UBND phường Pleiku vừa ban hành kế hoạch triển khai dự án “Phố đêm Chợ Nhỏ” tại tuyến đường Phùng Hưng. Dự án nhằm khai thác tiềm năng phát triển kinh tế đêm, thúc đẩy du lịch và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo kế hoạch, “Phố đêm Chợ Nhỏ” sẽ tập trung các hoạt động dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm… với hình thức xã hội hóa, lấy người dân làm chủ thể. Các hộ kinh doanh sẽ trực tiếp đầu tư, tổ chức không gian buôn bán, trang trí quầy hàng theo điều kiện thực tế; chính quyền hỗ trợ về thiết kế đồng bộ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và xúc tiến thương mại.

2.jpg
Tuyến đường Phùng Hưng được UBND phường Pleiku lựa chọn triển khai dự án “Phố đêm Chợ Nhỏ”. Ảnh: Quốc Linh

UBND phường Pleiku giao các phòng chuyên môn chủ trì khảo sát, lấy ý kiến cư dân tuyến đường Phùng Hưng; tham mưu phương án tổ chức, bố trí bãi đậu xe tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết; phối hợp tổ chức hội chợ, triển lãm và giới thiệu sản phẩm OCOP hàng năm. Đồng thời, đề xuất các sản phẩm du lịch, mô hình biểu diễn nghệ thuật và xây dựng tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt; Công an phường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho du khách.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án được huy động từ ngân sách và xã hội hóa. UBND phường Pleiku cũng yêu cầu các tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đồng thời giám sát để hoạt động kinh tế đêm diễn ra nề nếp, bền vững.

1.jpg
Nằm gần Quảng trường Đại Đoàn Kết, dự án “Phố đêm Chợ Nhỏ” được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn mới cho du lịch Pleiku. Ảnh: Quốc Linh

Dự án “Phố đêm Chợ Nhỏ” được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn mới cho du lịch Pleiku, lan tỏa hình ảnh về một đô thị năng động, giàu bản sắc ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm về đêm của người dân và du khách.

