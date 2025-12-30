Thầy, trò và hội họa

(GLO) - Nửa đầu tháng 12-2025, cả thầy và trò CLB Mỹ thuật Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) liên tiếp đạt nhiều giải thưởng về hội họa, ghi dấu sự đồng hành của giáo viên và học sinh trên hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Đó là thành tích của thầy Đinh Việt Thanh, giáo viên thỉnh giảng môn Mỹ thuật của nhà trường tại Cuộc thi “Vẽ tranh Di sản Văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần II và 2 em Phạm Quốc Gia An, Nguyễn Lưu Gia Khánh với Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Triển lãm Bảo tàng Louvre Pháp IAP 2025 – 2026” lần III.

1. Với tác phẩm Vượt, họa sĩ Đinh Việt Thanh là một trong 2 tác giả của tỉnh Gia Lai có tác phẩm được vinh danh tại lễ trao giải Cuộc thi “Vẽ tranh Di sản Văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần II - năm 2025, được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3-12. Có thể nói đây là “cuộc chơi” khó khi Ban tổ chức chỉ chọn ra 30 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải từ tổng số 1.320 tác phẩm trên cả nước gửi về dự thi.

Tác phẩm "Vượt" (họa sĩ Đinh Việt Thanh).

Trò chuyện với P.V, họa sĩ Đinh Việt Thanh chia sẻ, bức tranh được anh hoàn thiện năm 2023. Tác phẩm mô tả cuộc rượt đuổi sát sao của các “vận động viên” để về đích tại Hội đua bò Bảy Núi - lễ hội thể thao, văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer tỉnh An Giang. Với ý nghĩa gắn kết cộng đồng, cầu mong mùa màng bội thu, Hội đua này đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cuộc thi là cơ hội để các họa sĩ thể hiện tình yêu với di sản văn hóa qua sáng tác hội họa, đồng thời khuyến khích gìn giữ, tôn vinh những di sản vô giá của dân tộc.

Với thầy Thanh, giải thưởng trên tuy giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa trong điều kiện bản thân anh luôn phải tìm cách sắp xếp hài hòa giữa thời gian đứng lớp và thời gian dành cho hội họa. “Có những lần lòng đầy cảm xúc, muốn cầm cọ vẽ ngay nhưng lại không thể ngồi xuống bởi còn nhiều công việc. Đó là khi tôi cảm thấy có lỗi với cảm xúc của chính mình” - thầy Thanh bày tỏ.

Họa sĩ Đinh Việt Thanh là người truyền cảm hứng cho học sinh về tư duy nghệ thuật và cảm xúc trong quá trình lao động sáng tạo. Ảnh: Phương Duyên

Bù lại, việc truyền cảm hứng cho các thành viên CLB Mỹ thuật Trường THPT Chi Lăng khiến trăn trở ấy qua mau. Ngoài hướng dẫn các em về tư duy hình khối, màu sắc, cách chọn chủ đề, anh thường tìm kiếm các clip ngắn, phim tài liệu về văn hóa truyền thống gửi cho học sinh để các em tìm hiểu trước khi lên ý tưởng. Bên cạnh đó, anh còn giới thiệu là các nội dung hữu ích về kỹ thuật làm tranh khắc gỗ, sơn mài truyền thống, các đồ án tốt nghiệp mỹ thuật…

2. Niềm hạnh phúc của người thầy được nối dài thêm khi mới đây 2 học sinh đang sinh hoạt tại CLB Mỹ thuật của nhà trường được mời đến lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Triển lãm Bảo tàng Louvre Pháp IAP 2025 – 2026” lần thứ III - khu vực TP. Hồ Chí Minh, diễn ra vào ngày 14-12.

Theo đó, em Phạm Quốc Gia An (lớp 12A2) xuất sắc giành giải nhì của cuộc thi, còn em Nguyễn Lưu Gia Khánh (lớp 11A4) cũng được trao giải triển vọng. Cả 2 em đều không biết đến cuộc thi này cho đến khi được thầy Thanh giới thiệu.

Từ trái sang: 2 em Gia An và Gia Khánh tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Năm nay, trong lần thứ 3 phát động, Ban tổ chức cuộc thi tại Việt Nam ghi nhận số lượng thí sinh tăng gấp 4 lần so với năm đầu tiên, với gần 2.000 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm thể hiện khát vọng chinh phục công nghệ, vũ trụ; bày tỏ tình yêu thiên nhiên, đất nước hay đơn giản là sự trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống ngày thường. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trưng bày tại Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) vào ngày 16 và 17-1-2026, cùng các tác phẩm đoạt giải đến từ 18 quốc gia khác.

Tác phẩm "Awakening" của em Gia An.



Với bức tranh theo chủ đề tự do được đặt tên “Awakening” (Thức giấc), em Gia An gây ấn tượng khi phác họa chân dung một thiếu nữ mang vẻ đẹp trong sáng, tóc đội vành hoa trắng. Trong khi đó, Gia Khánh nghiêng về đề tài di sản với tác phẩm “Văn hóa Chăm Pa ở Tây Nguyên”. Nói như thầy Thanh mỗi khi nhận xét về tranh của học trò thì “mỗi bạn một màu cảm xúc riêng, và thế giới của các con thật đặc biệt theo cách riêng của nó”.

Và cảm xúc trong lần đầu nhận giải ở một cuộc thi vẽ tranh quốc tế cũng đặc biệt như thế. Gia An kể: “Lúc vào khán phòng nhận giải, em thấy thật vinh dự khi gặp ở đây rất nhiều học sinh các trường quốc tế. Em nghĩ mình vô cùng may mắn khi được theo học Mỹ thuật với thầy Thanh”. Gia Khánh chia sẻ thêm: “Những lớp trước đây em từng học thì giáo viên thường quan tâm đến việc vẽ như thế nào mới đẹp, bố cục, kỹ thuật ra sao nhưng thầy Thanh thì luôn quan tâm trước tiên đến cảm xúc của em đối với tác phẩm. Thầy thường hỏi học trò có thấy vui khi vẽ bức tranh ấy hay không?”.

Tác phẩm "Văn hóa Chăm Pa ở Tây Nguyên" của em Gia Khánh.

Người thầy luôn khiến học sinh bất ngờ vì sự hòa đồng, gần gũi ấy cũng kiêm luôn việc tư vấn tâm lý, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh bất cứ khi nào các em cần lời khuyên. Cả Gia An và Gia Khánh đều cho hay, các em định hướng thi đại học chuyên ngành Mỹ thuật, trong khi đó sẽ tham gia tiếp những cuộc thi khác để khẳng định bản thân.

Với các em, hành trình dài với hội họa sẽ không bao giờ là đơn độc khi lúc nào cũng có ánh mắt yêu thương dõi theo của một người thầy tận tâm.