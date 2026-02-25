Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Cuốn sách tổng kết những thành tựu to lớn, nổi bật đạt được của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đã khẳng định những bước tiến mạnh mẽ và sự phát triển đầy ấn tượng của Việt Nam trong 5 năm qua, làm sáng rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và đặc biệt là sự đoàn kết chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc.

Cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Ảnh nguồn nxbctqg.org.vn

Những nghị quyết, chủ trương của Đảng được triển khai hiệu quả trong thực tiễn đã chứng minh tính khoa học, đúng đắn, tính ổn định, bền vững của đường lối phát triển đất nước, thể hiện sinh động phương châm “ý Đảng hợp lòng dân”.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Vững bước đổi mới, tích cực hội nhập và phát triển, tập trung khắc họa về những thành tựu nổi bật đạt được của đất nước trên các lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Qua đó, làm nổi bật bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo của Đảng trong một nhiệm kỳ đầy biến động và thử thách.

Phần II: Vai trò, vị thế và uy tín quốc tế, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và úy tín quốc tế” của đất nước được nâng lên một tầm cao mới. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và thế giới.

Phần III: Khát vọng vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới, cuốn sách đã dự báo bối cảnh thế giới và khu vực; nhận diện những thời cơ và thách thức đan xen; làm rõ triển vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng và toàn dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và đến năm 2045; đồng thời phản ánh niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng quốc tế và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đối với con đường phát triển của Việt Nam.

Cuốn sách đã tổng kết chặng đường phát triển của đất nước 5 năm qua (2021 - 2025), thể hiện thông điệp về niềm tin, khí thế mới và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.