Ra mắt sách “Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng”

(GLO)- Saigon Books vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng” của nhà báo Đặng Hoàng - một công trình biên khảo dày dặn, tái hiện dòng chảy hơn một thế kỷ của bóng đá Việt Nam bằng cái nhìn tỉnh táo, thẳng thắn và giàu suy tư.

Không chỉ dừng lại ở việc ghi chép lịch sử, cuốn sách mở ra một không gian ký ức sống động, nơi quá khứ không để hoài niệm đơn thuần, mà trở thành điểm tựa để đối diện, để chiêm nghiệm và nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.

Từ những ngày đầu manh nha của bóng đá Việt Nam cuối thế kỷ XIX cho đến hiện tại đầy biến động, tác phẩm dẫn dắt người đọc đi qua những cột mốc thăng trầm của một môn thể thao luôn gắn chặt với cảm xúc và niềm tin của xã hội.

Cuốn sách “Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng”. Ảnh netabooks.vn

Trong cuốn sách, nhà báo Đặng Hoàng chắt lọc những lát cắt tiêu biểu – những con người, sự kiện và khoảnh khắc đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ người hâm mộ. Ông kể về những chiến thắng từng khiến cả dân tộc vỡ òa, nhưng đồng thời không né tránh những cú trượt dài, những đứt gãy phía sau hào quang sân cỏ.

Ở đó có niềm tự hào song hành cùng tổn thương, có khát vọng lớn lao đi kèm những bài học đắt giá về quản trị, trách nhiệm và niềm tin trong hơn một thập kỷ qua.

Với lối viết sắc sảo, đôi khi pha chút trào phúng, tác giả không thần thánh hóa thành công, cũng không làm dịu nhẹ những giai đoạn khó khăn. Bóng đá trong “Ký ức và khát vọng” hiện lên đầy đủ cả ánh sáng lẫn bóng tối: những tham vọng cá nhân, các quyết định sai lầm, cơ hội bị bỏ lỡ và cái giá của sự thiếu trách nhiệm.

Qua góc nhìn thẳng thắn và đa chiều của một người làm báo nhiều năm theo dõi bóng đá Việt Nam, tác phẩm khẳng định: Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là phép thử bền bỉ của niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang đứng trước những kỳ vọng mới, “Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng” xuất hiện như một lời nhắc nhở cần thiết: Chiến thắng hôm nay không thể che lấp những bài học của quá khứ; và tương lai không thể được xây dựng chỉ bằng cảm xúc, mà phải bằng tư duy hệ thống, đạo đức nghề nghiệp và sự trung thực.