Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

(GLO)- Trong thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia, có một người con đất Võ, đang giữ vai trò trợ lý số 1 cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik, đó là huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh-Chủ tịch Câu lạc bộ Quy Nhơn United.

* Đang là Chủ tịch CLB Quy Nhơn United, nhưng anh lại vinh dự được tham gia vào Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam. Vậy theo anh, hai vai trò này có liên quan nhau không?

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại sân vận động U23 Việt Nam đã thi đấu, giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan trong trận đầu tiên tại tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: NVCC

- Thực ra tôi xem đây là hai vai trò bổ trợ cho nhau, chứ không tách rời. Ở góc độ quản lý CLB, tôi có điều kiện nhìn bóng đá một cách tổng thể hơn: Từ tổ chức, con người, hệ thống đào tạo đến hiệu quả vận hành. Điều đó giúp tôi khi làm chuyên môn hiểu rõ hơn bối cảnh, điều kiện thực tế và áp lực mà cầu thủ cũng như ban huấn luyện phải đối mặt. Ngược lại, khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng mời tham gia Ban huấn luyện U23, tôi trở lại đúng vai trò của một HLV thuần chuyên môn: Tập trung vào cầu thủ, vào chiến thuật, vào từng buổi tập và từng chi tiết nhỏ trên sân. Chính công việc huấn luyện giúp tôi giữ được “hơi thở” thực tế của bóng đá đỉnh cao, để khi làm quản lý không xa rời chuyên môn. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là ý thức rõ trách nhiệm ở từng vị trí, làm đúng vai, đúng thời điểm. Khi đặt lợi ích chung của bóng đá Việt Nam lên trên hết, thì dù ở vai trò lãnh đạo hay HLV, mình đều có thể đóng góp một cách tích cực và hiệu quả.

HLV Đinh Hồng Vinh trong một buổi tập cùng U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: NVCC

* Phải xa CLB dài ngày để làm nhiệm vụ ở đội tuyển U23 Quốc gia, anh có gặp trở ngại gì không?

- Trước hết, rất trân trọng và biết ơn Ban lãnh đạo CLB Quy Nhơn United đã luôn tạo điều kiện để tôi được theo học các khóa đào tạo chuyên môn cũng như tham gia làm nhiệm vụ quốc gia cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Với tôi, việc học các khóa huấn luyện không chỉ là nâng cao bằng cấp, mà quan trọng hơn là liên tục cập nhật tư duy, phương pháp và tiêu chuẩn làm việc hiện đại của bóng đá quốc tế. Những kiến thức đó giúp tôi nhìn bóng đá một cách khoa học hơn, hệ thống hơn, và có thể áp dụng ngược trở lại cho CLB cũng như công tác đào tạo trẻ. Khi được làm nhiệm vụ ở U23 Việt Nam, đó không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn. Sự tin tưởng của Liên đoàn và sự hậu thuẫn từ Ban lãnh đạo CLB là động lực để tôi luôn ý thức rằng mỗi quyết định chuyên môn của mình phải hướng đến lợi ích chung của đội tuyển và sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà nói chung và địa phương, nói riêng và đây cũng chính là tôn chỉ hoạt động của Ban lãnh đạo CLB Quy Nhơn United. Tôi xem đây là một hành trình học hỏi liên tục, nơi mà mỗi trải nghiệm ở đội tuyển bóng đá quốc gia đều giúp tôi trưởng thành hơn, cả ở vai trò HLV lẫn nhà quản lý.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa trái) hướng dẫn các tuyển thủ đội U23 Việt Nam tập gym. Ảnh: NVCC

* Đội U23 Việt Nam với phần lớn là cầu thủ trẻ, trong lực lượng của Quy Nhơn United cũng có khá nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi U21 hoặc U23. Anh có định hướng gì để tương lai sẽ có những cầu thủ trẻ của CLB có thể được xem xét góp mặt vào các đội tuyển bóng đá quốc gia?

- Tôi cho rằng điểm chung giữa U23 Việt Nam và CLB Quy Nhơn United hiện nay là đều đang sở hữu một lực lượng cầu thủ trẻ có tiềm năng, đặc biệt ở lứa tuổi U21-U22. Điều này vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Định hướng của tôi là xây dựng cho các cầu thủ trẻ một lộ trình phát triển rõ ràng, chứ không chỉ dừng lại ở việc “được gọi lên đội tuyển”. Các em cần được rèn luyện trong môi trường thi đấu thực tế, được trao cơ hội ra sân, được đặt trong những yêu cầu chiến thuật cụ thể và có tiêu chuẩn đánh giá minh bạch qua từng giai đoạn. Ở cấp CLB, chúng tôi tập trung vào việc chuẩn hóa từ giáo án huấn luyện, thể lực, tư duy chiến thuật đến kỷ luật sinh hoạt, để cầu thủ trẻ khi bước lên các cấp độ cao hơn không bị bỡ ngỡ. Khi làm việc ở đội tuyển, tôi cũng nhìn cầu thủ dưới góc độ dài hạn: Không chỉ phù hợp cho một giải đấu, mà có thể phát triển bền vững để phục vụ các đội tuyển bóng đá quốc gia trong nhiều năm. Tôi tin rằng, nếu cầu thủ trẻ được đi đúng con đường, được đặt trong hệ thống phù hợp và được kiên nhẫn phát triển, thì việc có thêm những gương mặt từ Quy Nhơn United hay các CLB khác góp mặt ở các đội tuyển bóng đá quốc gia trong tương lai là điều hoàn toàn khả thi.

* Xin cảm ơn anh. Chúc anh gặt hái thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam, CLB Quy Nhơn United.