Quy Nhơn United tìm lại niềm vui chiến thắng trên sân nhà

(GLO)- Tối 7-2, câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã giành trọn 3 điểm khi đón tiếp CLB Xuân Thiện Phú Thọ trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 8 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Bước vào trận đấu, CLB Quy Nhơn United đã gặp không ít khó khăn khi đối thủ được đánh giá có lực lượng khá đồng đều ở các tuyến. Trong hiệp 1, hai đội nhập cuộc thận trọng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, khiến 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) thi đấu nỗ lực trong cuộc tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ trên sân nhà. Ảnh: Quy Nhơn United

Sang hiệp 2, đội bóng đất Võ dần chiếm thế chủ động và phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Phút 53, Đào Gia Việt ghi bàn mở tỷ số, góp phần tạo đà tâm lý thuận lợi cho đội chủ nhà. Đến phút 67, Nguyễn Đức Hữu nhân đôi cách biệt, giúp Quy Nhơn United ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang tìm lại niềm vui trên sân nhà, mà còn giúp đội bóng tạm thời giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 - CLB Bắc Ninh xuống còn 2 điểm.