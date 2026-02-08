Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Quy Nhơn United tìm lại niềm vui chiến thắng trên sân nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 7-2, câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã giành trọn 3 điểm khi đón tiếp CLB Xuân Thiện Phú Thọ trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 8 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Bước vào trận đấu, CLB Quy Nhơn United đã gặp không ít khó khăn khi đối thủ được đánh giá có lực lượng khá đồng đều ở các tuyến. Trong hiệp 1, hai đội nhập cuộc thận trọng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, khiến 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

quy-nhon-united-tim-lai-niem-vui-tren-san-nha-1.jpg
CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) thi đấu nỗ lực trong cuộc tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ trên sân nhà. Ảnh: Quy Nhơn United

Sang hiệp 2, đội bóng đất Võ dần chiếm thế chủ động và phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Phút 53, Đào Gia Việt ghi bàn mở tỷ số, góp phần tạo đà tâm lý thuận lợi cho đội chủ nhà. Đến phút 67, Nguyễn Đức Hữu nhân đôi cách biệt, giúp Quy Nhơn United ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang tìm lại niềm vui trên sân nhà, mà còn giúp đội bóng tạm thời giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 - CLB Bắc Ninh xuống còn 2 điểm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null