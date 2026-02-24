Người hơn một thập kỷ gắn bó với Vovinam ở vùng sâu xã Ia Pia

(GLO)- Hơn một thập kỷ gắn bó với Vovinam ở vùng sâu xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), anh Siu Hồng Phát (SN 1982, trú tại làng Pia) đã bền bỉ duy trì các lớp dạy võ và gầy dựng Câu lạc bộ Vovinam - Việt võ đạo xã Ia Pia, trở thành điểm luyện võ của thanh thiếu nhi địa phương.

Chiều muộn, khi sân Trường Tiểu học Anh hùng Núp dần vắng bóng học sinh sau giờ tan lớp, ở một góc sân lại rộn ràng tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát. Không gian tập luyện còn đơn sơ nhưng lớp võ vẫn giữ được nề nếp, bài bản. Trên sân tập, anh Phát lặng lẽ chỉnh từng thế đứng, từng động tác cho học viên. Với anh, việc duy trì câu lạc bộ đều đặn chính là cách giữ phong trào Vovinam không bị “đứt gãy”.

“Ở vùng sâu, chỉ cần mình nghỉ vài buổi là các em dễ bỏ tập. Vì vậy đến lịch học, tôi luôn cố gắng dạy đều đặn, hầu như không nghỉ buổi nào để các em duy trì rèn luyện”, anh Phát chia sẻ.

Thầy Siu Hồng Phát đã bền bỉ duy trì các lớp dạy Vovinam. Ảnh: Chu Hằng

Ít ai biết, để có được sự bền bỉ hôm nay, anh từng trải qua quãng thời gian theo đuổi võ thuật đầy gian nan. Bén duyên với Vovinam từ năm 1999, anh phải bền bỉ vượt quãng dài đường đất để đến lớp học. "Có hôm xe hỏng, tôi phải đi bộ từ đầu giờ chiều để kịp buổi học, tối muộn mới trở về. Chính những năm tháng đó đã hun đúc ý chí và tình yêu võ thuật, trở thành nền tảng để tôi gắn bó lâu dài với con đường theo đuổi Việt võ đạo".

Từ năm 2004-2005, anh bắt đầu phụ tá cho thầy giảng dạy lớp võ tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Chư Prông (cũ). Đến năm 2008, anh đứng lớp dạy thay tại lớp võ ở Trường THCS Lê Lợi (xã Ia Tôr).

Anh bày tỏ: “Từ thời gian tham gia giảng dạy, tôi từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng truyền đạt và ngày càng gắn bó hơn với con đường này. Càng dạy, tôi càng nhận ra việc duy trì lớp học võ ở địa phương là cần thiết, không chỉ để các em rèn luyện sức khỏe mà còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh. Vì vậy, tôi luôn mong muốn mở lớp và giữ được phong trào võ lâu dài tại địa phương mình”.

Vào năm 2015, anh quyết định cùng một người bạn mở lớp tại Ia Pia. “Thời điểm chưa có đường nhựa, tôi phải xin tan làm sớm để vượt 25 cây số đường đất, kịp đến lớp. Mình không đi thì các em chờ và cũng chính tình yêu với võ và học trò đã thôi thúc tôi duy trì đến cùng”, anh nhớ lại.

Đến năm 2019, người bạn đồng hành không thể tiếp tục, anh Phát đã tự mình mở lớp tại sân trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pia và điểm trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Ia Pia). Nhờ kiên trì vận động và tổ chức tập luyện, số lượng học viên tăng dần, có thời điểm lên hơn 220 em.

Tuy nhiên, cuối năm 2019-đầu năm 2020, dịch Covid-19 khiến hoạt động bị gián đoạn. Sau thời gian tạm ngưng, năm 2022, các lớp võ được khôi phục, anh tiếp tục mở thêm lớp tại Trung tâm Văn hóa xã Ia Pia. Cũng từ nền tảng các lớp học đã duy trì nhiều năm trước đó, năm 2022, Câu lạc bộ Vovinam - Việt võ đạo xã Ia Pia chính thức được thành lập, từng bước đi vào ổn định và phát triển.

Anh Siu Hồng Phát hướng dẫn kỹ thuật cho học viên trong buổi tập. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ dành thời gian và công sức, anh Phát còn tự bỏ tiền để duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Anh Phát chia sẻ: “Học phí tôi vẫn thu để duy trì câu lạc bộ nhưng nhiều em hoàn cảnh khó khăn nên xin nộp chậm. Có thời điểm số tiền thu không đủ chi phí, tôi phải bỏ tiền cá nhân bù vào, gần như chấp nhận lỗ. Tuy vậy, thấy các em có nơi rèn luyện, phong trào võ ở địa phương được giữ vững nên tôi vẫn cố gắng duy trì lớp”.

Lớp học Vovinam tại xã Ia Pia thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia tập luyện thường xuyên. Ảnh: Chu Hằng

Nhiều em từ chỗ rụt rè, thiếu tự tin nay trở nên mạnh dạn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tập thể. Phong trào võ thuật vì thế không chỉ góp phần nâng cao thể chất mà còn tác động tích cực đến nếp sinh hoạt, học tập của học sinh vùng sâu. Em Nguyễn Minh Thảo (SN 2012, trú tại làng ANẻh, xã Ia Pia) cho biết: “Ban đầu em theo học vì thấy chị gái tham gia, sau đó gắn bó vì được tập luyện cùng bạn bè và nhận nhiều sự động viên từ thầy. Ngoài ra, sau giờ học căng thẳng, bộ môn này giúp em giải trí, rèn luyện thể chất”.

Em Siu JiNe (SN 2014, trú tại làng Hle, xã Ia Pia) chia sẻ: “Em từng giành huy chương vàng nội dung đối kháng tại giải trẻ Vovinam. Nhờ tập võ em thấy mình tự tin hơn. Mỗi lần tham gia giải đấu, em được thi đấu, giao lưu với nhiều bạn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm”.

Đánh giá về phong trào võ thuật này, thầy Trần Đức Khiêm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh hùng Núp-cho biết: "Các buổi tập Vovinam được tổ chức vào buổi chiều tối nên rất phù hợp với sinh hoạt của học sinh. Qua đó, giúp các em hình thành thói quen rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và góp phần phát triển phong trào thể thao tại địa phương".

Nhiều thiếu nhi dân tộc thiểu số tham gia Câu lạc bộ Vovinam. Ảnh: Chu Hằng

Năm 2025, Câu lạc bộ Vovinam - Việt võ đạo xã Ia Pia có 7 vận động viên tham gia giải trẻ Vovinam và giành 5 huy chương ở các nội dung đối kháng, biểu diễn quyền. Ngoài ra, câu lạc bộ còn thường xuyên giao lưu với các đơn vị trong và ngoài địa bàn, tạo sân chơi bổ ích cho học viên.

Hiện nay, do không thuê được địa điểm, anh Siu Hồng Phát duy trì các lớp võ tại Trường Tiểu học Anh hùng Núp (từ tháng 11-2025) và sân Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pia, với lịch tập từ thứ hai đến thứ bảy, thu hút khoảng 250 học viên tham gia thường xuyên.

Từ lớp học nhỏ giữa vùng sâu, hành trình bền bỉ của anh Siu Hồng Phát đã góp phần gieo những hạt mầm ý thức kỷ luật, rèn luyện ý chí và lối sống tích cực cho thanh thiếu nhi địa phương.