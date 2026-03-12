Thủ thành Trung Kiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia

(GLO)- Sáng 12-3, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết đội bóng này có 1 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong tháng 3-2026 là thủ thành Trần Trung Kiên.

Theo đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố 30 cái tên sơ bộ cho kỳ FIFA Days tháng 3-2026. Trong số này có đến 5 thủ môn gồm: Nguyễn Đình Triệu, Patrik Lê Giang, Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên.

Trung Kiên (thứ 2 từ phải qua) đã có tên trong danh sách triệu tập sơ bộ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Dự kiến, đến ngày 21-3, chiến lược gia người Hàn sẽ gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ chính thức. Trong đó vị trí thủ môn sẽ chiếm 3 suất. Đây được xem là thử thách lớn với thủ thành người Gia Lai, bởi anh là người trẻ nhất trong 5 người gác đền được triệu tập lần này.

Tuy nhiên, Trung Kiên đang được kỳ vọng bởi có phong độ cao tại V.League 2025-2026. Theo thống kê, thủ thành sinh năm 2003 đang có 62 pha cứu thua trong mùa giải này và đứng đầu trong số các thủ môn tại V.League.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 tại sân Hàng Đẫy trước khi đụng độ Malaysia vào ngày 31-3 tại sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.