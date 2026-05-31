Ngược dòng kịch tính, Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng

(GLO)- Bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với đội khách Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chơi bùng nổ để giành lấy 3 điểm trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 25 V.League 2025-2026. Kết quả này giúp đội bóng phố núi chính thức trụ hạng trước 1 vòng đấu.

HAGL bước vào trận thư hùng gặp Hà Nội với đội hình mạnh nhất mà huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi có thể tung ra sân. Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành cũng đã trở lại trên băng ghế chỉ đạo sau thời gian “biệt phái” ở Ninh Bình.

Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành đã trở lại băng ghế huấn luyện của HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Nhưng so với đội bóng Thủ đô, như vậy là không đủ để người hâm mộ phố núi có thể tin vào một chiến thắng cho đội nhà. Có lẽ mục tiêu phù hợp nhất với HAGL là 1 trận hòa để tích lũy điểm số và hy vọng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng không có được kết quả tích cực.

Đội bóng của bầu Đức thể hiện rõ ý đồ đó khi chủ động chơi nửa sân ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Người chơi cao nhất trên hàng công của HAGL là tiền đạo Batista cũng thường xuyên xuất hiện bên phần sân nhà.

Họ hiểu rằng sức mạnh của Hà Nội - đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là đáng sợ đến như thế nào. Nhất là khi đội bóng Thủ đô đang có 6 trận thắng trong 7 trận gần nhất.

HAGL đã chủ động chơi phòng ngự ngay trên sân nhà trước đối thủ mạnh như Hà Nội. Ảnh: Văn Ngọc

Chơi với đội hình thấp cùng việc cố gắng giảm nhịp độ trận đấu là cách để HAGL hạn chế lối chơi tấn công của đối phương. Ban huấn luyện đội khách nhiều lần ý kiến với trọng tài thứ 4 về việc cầu thủ đội chủ nhà nằm sân quá nhiều và chậm đưa bóng vào cuộc trong những tình huống bóng chết.

Thậm chí, ngay từ hiệp 1, trọng tài chính đã rút thẻ vàng cho Marciel khi cho rằng anh này câu giờ.

Nhưng dù chơi bằng chiến thuật chặt chẽ, hàng thủ của đội bóng chủ sân Pleiku vẫn để lộ ra nhiều khoảng trống “chết người”. Phút 11, họ để Daniel thoát xuống đối mặt với Trung Kiên trong tư thế tương đối trống trải. Rất may cho HAGL khi tiền đạo số 99 này dứt điểm khá tệ khi đưa bóng đi vọt xà ngang.

Đội bóng phố núi sớm có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha phản lưới nhà của đối phương. Ảnh: Văn Ngọc

Daniel có thể thiếu sắc bén nhưng Đỗ Hoàng Hên thì không. Phút 41, cầu thủ nhập tịch của Hà Nội đã tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc hạ gục Trung Kiên mở tỷ số 1-0, sau pha làm tường của Daniel. Nếu chuẩn xác hơn, chàng cầu thủ 32 tuổi thậm chí đã có thể nhân đôi cách biệt ở những giây bù giờ của hiệp 1 với cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc ở cự ly gần.

Ở chiều ngược lại, HAGL không có nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý. Nửa đầu trận đấu, họ chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích khi Batista thử thách tài năng của Quan Văn Chuẩn ở cự ly khoảng 16 m.

Rơi vào thế không được phép thua, HAGL buộc phải tìm đường đến khung thành của đối phương thay vì chơi tử thủ như trong hiệp 1. Để làm điều này, ban huấn luyện chủ nhà đã rút Thanh Sơn và Batista rời sân để thay vào Gia Bảo và Conceicao.

Cầu trường Pleiku bùng nổ với bàn thắng gỡ hòa 1-1 đến từ đầu hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Vừa vào sân, cặp đôi này đã là nhân tố mang đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho HAGL ở phút 59. Gia Bảo thoát xuống bên cánh phải rồi tung đường căng ngang khá khó chịu hướng đến vị trí của Conceicao. Trung vệ Thành Chung trong nỗ lực cắt bóng đã đưa bóng thẳng vào lưới nhà.

Bàn thắng giúp tinh thần của các cầu thủ HAGL được bơm thêm những liều “doping” hưng phấn. Họ chơi máu lửa trong bầu không khí cuồng nhiệt đến từ các cầu trường Pleiku.

Nhiều thời điểm, họ dồn đội hình lên chơi tấn công tạo ra uy hiếp lớn cho khung thành của đối phương. Và những nỗ lực ấy đã được đền đáp sau khoảnh khắc tỏa sáng của Gia Bảo. Phút 80, tiền đạo 18 tuổi có pha đi bóng lắt léo rồi dứt điểm gọn gẽ vào góc xa đánh bại Quan Văn Chuẩn nâng tỷ số lên 2-1.

HAGL đã chơi bùng nổ để lội ngược dòng trước Hà Nội và giành vé trụ hạng sớm 1 vòng đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Những phút ít ỏi còn lại, Hà Nội dồn tất cả đội hình sang phần sân đối phương hòng tìm bàn gỡ. Họ cũng đã có những cơ hội nhất định nhưng sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên đã khước từ bàn thắng của đội khách.

Không những vậy, ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Conceicao có tình huống bứt tốc rồi dứt điểm trái phá ấn định tỷ số 3-1 cho trận đấu.

Với việc giành 3 điểm, đội bóng phố núi đã chính thức trụ hạng sớm 1 vòng đấu khi bỏ xa vị trí thứ 13 của Becamex TP. Hồ Chí Minh 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu.