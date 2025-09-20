Quy Nhơn United chia điểm trong trận mở màn Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026

(GLO)-Tối 19-9, trên sân vận động Quy Nhơn, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã chia điểm với CLB Đại học Văn Hiến trong khuôn khổ vòng 1 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia-Bia Sao Vàng 2025-2026.

Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng đất võ nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số do công của Thaileon trong hiệp 1. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Lê Vương Minh Nhất đã nhanh chóng gỡ hòa, cân bằng thế trận cho CLB Đại học Văn Hiến.

Một pha bóng trong trận đấu giữa CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) và Đại học Văn Hiến. Ảnh: ĐVCC

Sang hiệp 2, CLB Quy Nhơn United giữ bóng nhiều hơn, dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Dù tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút chủ nhà đều không tận dụng thành công, qua đó chấp nhận tỷ số hòa 1-1 trong ngày ra quân.

Cũng trong vòng đấu này, Khatoco Khánh Hòa đã thắng Long An với tỷ số 2-0.

Hôm nay (20-9) sẽ diễn ra các cặp đấu: Đồng Tháp gặp Xuân Thiện Phú Thọ; Tường Tươi Đồng Nai gặp TP Hồ Chí Minh; Thanh niên TP Hồ Chí Minh gặp Bắc Ninh; Trẻ PVF-CAND chạm trán Quảng Ninh.

Ở vòng đấu tiếp theo (ngày 28-9), CLB Quy Nhơn United sẽ có chuyến làm khách trên sân vận động Cẩm Phả, đối đầu với Quảng Ninh.