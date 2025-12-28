5 cầu thủ U19 Bê tông 26 Gia Lai bị phạt vì hành vi tiêu cực

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa áp dụng hình thức xử phạt đối với 5 cầu thủ của đội bóng U19 Bê tông 26 Gia Lai liên quan đến dấu hiệu tiêu cực tại vòng loại bảng C Giải U19 Quốc gia 2025-2026.

Theo đó, vòng loại bảng C diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) với 5 đội bóng U19 gồm: LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Bê tông 26 Gia Lai, Huế, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An.

Các cầu thủ U19 Bê tông 26 Gia Lai. Ảnh: Văn Dũng

Các đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt đi - về từ ngày 14-12-2025 đến 6-1-2026. Hiện tại, các đội bóng đã kết thúc lượt đi.

Qua các trận đã thi đấu, VFF xác định 5 cầu thủ của U19 Bê tông 26 Gia Lai gồm: Trần Duy Quang, Trương Phú Quý, Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận đã thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng đến giải đấu và hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, Bê Tông 26 đã thua LPBank HAGL 0-2, thua Hà Tĩnh 0-3, thua Sông Lam Nghệ An 0-6 và Huế 1-5. Hiện đội bóng này đang xếp chót bảng với 4 trận toàn thua và hiệu số là -15.

VFF đã phạt treo giò hết mùa giải với Quang Duy, Phú Quý cùng mỗi người 3,75 triệu đồng; Anh Khoa, Duy Báo, Công Thuận bị cấm 5 trận kế tiếp và phạt 2,5 triệu đồng/người.

Được biết, các trận đấu của U19 Bê tông 26 Gia Lai thi đấu đều có trên các trang cá độ bóng đá bất hợp pháp. Do đó, VFF có căn cứ khi nghi ngờ các cầu thủ trên thi đấu dưới sức để dàn xếp kết quả trận đấu theo ý muốn.

U19 Bê tông 26 Gia Lai do huấn luyện viên Cao Thanh Vân dẫn dắt. Trước đó, tại Giải hạng nhì Quốc gia 2024, ông Vân cũng giữ vai trò dẫn dắt đội bóng Tây Nguyên Gia Lai do Bê tông 26 Gia Lai làm nhà tài trợ.

Tại giải đấu đó, Tây Nguyên Gia Lai cũng bị VFF nghi ngờ có tiêu cực trong 2 trận đấu thua Đắk Lắk 0-4 và thua Kon Tum 0-5.

Tại vòng loại Giải U19 Quốc gia 2024-2025, huấn luyện viên của Tây Nguyên Gia Lai là Nguyễn Minh Hải - cựu cầu thủ HAGL cũng bị kỷ luật cấm tham gia các hoạt động của VFF trong 12 tháng vì nghi ngờ chỉ đạo các cầu thủ thi đấu không đúng khả năng.