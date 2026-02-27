Quy Nhơn United “trắng tay” trên sân khách trước Khatoco Khánh Hòa

(GLO)- Chiều 27-2, trên sân vận động Nha Trang, câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã có chuyến làm khách trước CLB Khatoco Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 10 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Xét về tương quan lực lượng, CLB Quy Nhơn United và Khatoco Khánh Hòa là hai đội bóng không có sự chênh lệch đáng kể khi đều đang trẻ hóa đội hình và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ.

Tuy vậy, ở vòng đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang phần nào được đánh giá nhỉnh hơn khi có sự trở lại của ngoại binh người Brazil - Thaileon trên hàng công, nhân tố được kỳ vọng sẽ tạo đột biến và gia tăng sức ép trong những tình huống quyết định.

Các cầu thủ của Khatoco Khánh Hòa làm Quy Nhơn United (áo vàng) gặp nhiều khó khăn trong trận đấu vòng 10. Ảnh: Quy Nhơn United

Thế trận diễn ra với nhịp độ khá chậm khi cả hai đội đều thận trọng trong triển khai bóng. Tận dụng lợi thế sân nhà, Khatoco Khánh Hòa chủ động nắm quyền kiểm soát và liên tục lên bóng tấn công. Dẫu vậy, những pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu độ chính xác và chưa đủ khó để đánh bại hàng thủ đội khách.

Phút 20, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Dù vậy, thủ thành của Quy Nhơn United - Văn Lợi xuất sắc cản phá phạt đền, giúp đội khách vững vàng trước sức ép.

Không thể vượt qua Khatoco Khánh Hòa, Quy Nhơn United đành trắng tay trong chuyến làm khách tại Nha Trang. Ảnh: Quy Nhơn United

Sang hiệp 2, Quy Nhơn United để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự, tạo điều kiện để Khatoco Khánh Hòa khai thác. Ngay đầu hiệp, Nguyễn Văn Tiếp tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tiếp đó, từ một pha phối hợp xử lý khéo léo trong vòng cấm, đội bóng của HLV Trần Trọng Bình tiếp tục có bàn gia tăng cách biệt, ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0.

Thất bại này khiến Quy Nhơn United bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, tạm thời tụt xuống vị trí thứ 6 với 14 điểm sau vòng 10.