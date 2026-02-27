Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Quy Nhơn United “trắng tay” trên sân khách trước Khatoco Khánh Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ

(GLO)- Chiều 27-2, trên sân vận động Nha Trang, câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã có chuyến làm khách trước CLB Khatoco Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 10 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Xét về tương quan lực lượng, CLB Quy Nhơn United và Khatoco Khánh Hòa là hai đội bóng không có sự chênh lệch đáng kể khi đều đang trẻ hóa đội hình và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ.

Tuy vậy, ở vòng đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang phần nào được đánh giá nhỉnh hơn khi có sự trở lại của ngoại binh người Brazil - Thaileon trên hàng công, nhân tố được kỳ vọng sẽ tạo đột biến và gia tăng sức ép trong những tình huống quyết định.

quy-nhon-united-trang-tay-tren-san-khach.jpg
Các cầu thủ của Khatoco Khánh Hòa làm Quy Nhơn United (áo vàng) gặp nhiều khó khăn trong trận đấu vòng 10. Ảnh: Quy Nhơn United

Thế trận diễn ra với nhịp độ khá chậm khi cả hai đội đều thận trọng trong triển khai bóng. Tận dụng lợi thế sân nhà, Khatoco Khánh Hòa chủ động nắm quyền kiểm soát và liên tục lên bóng tấn công. Dẫu vậy, những pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu độ chính xác và chưa đủ khó để đánh bại hàng thủ đội khách.

Phút 20, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Dù vậy, thủ thành của Quy Nhơn United - Văn Lợi xuất sắc cản phá phạt đền, giúp đội khách vững vàng trước sức ép.

quy-nhon-united-trang-tay-tren-san-khach-1.jpg
Không thể vượt qua Khatoco Khánh Hòa, Quy Nhơn United đành trắng tay trong chuyến làm khách tại Nha Trang. Ảnh: Quy Nhơn United

Sang hiệp 2, Quy Nhơn United để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự, tạo điều kiện để Khatoco Khánh Hòa khai thác. Ngay đầu hiệp, Nguyễn Văn Tiếp tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tiếp đó, từ một pha phối hợp xử lý khéo léo trong vòng cấm, đội bóng của HLV Trần Trọng Bình tiếp tục có bàn gia tăng cách biệt, ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0.

Thất bại này khiến Quy Nhơn United bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, tạm thời tụt xuống vị trí thứ 6 với 14 điểm sau vòng 10.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn Đêm võ đài Bình Định

Mãn nhãn với "Đêm võ đài Bình Định"

Thể thao

(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Thể thao

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

Thể thao

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

null