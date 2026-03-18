Phát triển thể thao gắn với du lịch: Hướng đi giàu tiềm năng

(GLO)- Tận dụng lợi thế thiên nhiên, khí hậu ôn hòa và giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai đang phát triển các hoạt động thể thao gắn với tham quan, trải nghiệm. Qua đó, vừa đa dạng sản phẩm du lịch vừa quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Khai thác lợi thế thiên nhiên cao nguyên

Khác với các địa phương ven biển hay đô thị, phía Tây tỉnh có lợi thế tự nhiên đặc trưng của vùng cao nguyên với địa hình rộng, độ cao 600-800 m và khí hậu mát mẻ quanh năm.

Những cung đường qua đồi núi, rừng thông, buôn làng rất phù hợp cho marathon và đạp xe. Không khí trong lành, ít ô nhiễm, nhiệt độ ổn định cũng giúp vận động viên (VĐV) thi đấu thuận lợi.

Tiêu biểu là Biển Hồ, danh thắng được ví như “đôi mắt Pleiku” với mặt nước trong xanh, không gian thoáng đãng và con đường thông cổ thụ dẫn vào hồ. Trung bình mỗi năm, nơi đây đón khoảng 150 nghìn lượt du khách tham quan.

Gần đó là Biển Hồ chè với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách và người yêu nhiếp ảnh.

Trong khi đó, núi lửa Chư Đang Ya mang vẻ đẹp độc đáo của một miệng núi lửa cổ. Vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, nơi đây rực rỡ sắc vàng hoa dã quỳ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và khám phá.

Danh thắng Biển Hồ. Ảnh: Đức Thụy

Ông Đặng Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ - cho biết sau khi sáp nhập, xã có diện tích hơn 170 km² với gần 42.000 dân, tạo dư địa lớn cho phát triển du lịch.

Đặc biệt, trên địa bàn đã quy hoạch khu du lịch cấp quốc gia Biển Hồ - Chư Đang Ya khoảng 6.300 ha, gồm nhiều điểm nổi bật như Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya và núi Chư Nâm. Riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khu vực này đã đón khoảng 35.000 lượt du khách.

Bên cạnh khai thác cảnh quan và văn hóa bản địa, tỉnh cũng chú trọng tổ chức các hoạt động thể thao để tạo thêm sản phẩm du lịch mới. Một trong những sự kiện nổi bật là giải chạy địa hình Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn, dự kiến tổ chức thường niên giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 29-10 và 1-11 với 5 cự ly gồm: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km và 70 km. Cung đường thi đấu dự kiến băng qua 8 ngọn núi: Chư Me, Chư Tưn Keo, Chư Krang, Tâu La, Lar, Chư Đang Ya, Chư Nâm và Lor.

Phong phú tiềm năng du lịch thể thao biển

Trong khi phía Tây nổi bật với cảnh quan cao nguyên và rừng phong phú, thì phía Đông với trung tâm là Quy Nhơn lại lý tưởng cho du lịch thể thao biển.

Với bãi biển dài và nước trong xanh, khu vực ven biển đang trở thành điểm đến cho nhiều hoạt động, giải thể thao lớn, thu hút đông đảo VĐV và du khách trong, ngoài nước.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc đăng cai Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship và Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O World Championship năm 2024 hay Giải Teqball thế giới 2024. Sự kiện quy tụ nhiều đội đua, tay lái, VĐV hàng đầu thế giới, được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình và nền tảng thể thao quốc tế.

Giải Teqball thế giới 2024 diễn ra ở phố biển Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến xem. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, việc đăng cai các giải thể thao tầm cỡ quốc tế không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, phục vụ nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Gia Lai đến với bạn bè thế giới.

Từng trực tiếp thi đấu tại vùng biển Quy Nhơn trong khuôn khổ UIM F1H2O World Championship - chặng Grand Prix of Binh Dinh 2024, tay đua người Thụy Điển Erik Stark đánh giá đầm Thị Nại và vùng biển Quy Nhơn là một trong những “đường đua xanh” có điều kiện tự nhiên lý tưởng.

Mặt nước rộng, dòng chảy ổn định, không gian thoáng đãng giúp các đội đua có thể đạt tốc độ rất cao, lên tới khoảng 250 km/h, tạo nên những màn trình diễn hấp dẫn trên mặt biển.

Khu vực biển Quy Nhơn còn tổ chức nhiều sự kiện thể thao biển khác như Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023, Giải Teqball thế giới 2024, Giải quần vợt bãi biển quốc tế năm 2024; các giải bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách như chèo SUP, lướt ván, dù lượn…

Những hoạt động này tạo không khí sôi động cho phố biển, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Không chỉ trên biển, các cung đường ven biển đẹp và thoáng đãng cũng là lợi thế để phát triển thể thao ngoài trời. Những tuyến đường chạy bộ, đạp xe men theo bờ biển, qua bãi tắm, đầm phá, làng chài mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho VĐV và du khách.

Thời gian qua, tỉnh tổ chức nhiều giải quy mô lớn như VnExpress Marathon Quy Nhơn, các giải đua xe đạp phong trào và chuyên nghiệp…, thu hút hàng nghìn VĐV tham gia.

Hiện nay, phường Quy Nhơn đang triển khai thí điểm mô hình trò chơi nhà phao nổi trên biển - loại hình vui chơi không sử dụng động cơ, phù hợp với định hướng phát triển du lịch xanh và thân thiện với môi trường.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho hay: Theo kế hoạch, mô hình được triển khai trong tháng 3 này, tại khu vực bãi biển Điểm quy hoạch số 3 (đoạn từ đường Lê Lợi nối dài đến đường Lê Thánh Tôn).

Việc bố trí quy mô hợp lý và đảm bảo các điều kiện an toàn được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm giải trí mới cho du khách, đồng thời góp phần đa dạng hóa các hoạt động du lịch biển.

Việc phát triển các hoạt động thể thao biển và thể thao ngoài trời là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng sức hút cho du lịch địa phương. Những loại hình này mang lại trải nghiệm mới cho du khách, qua đó nâng cao giá trị dịch vụ du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.