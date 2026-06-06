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Khai mạc Giải bóng đá thanh niên công nhân năm 2026

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 6-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam đã khai mạc Giải bóng đá thanh niên công nhân năm 2026.

Trong thời gian 2 ngày, 8 đội bóng nam đến từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai, các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh sẽ tham gia tranh tài. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu để chọn ra các đội xuất sắc vào vòng trong, tranh cúp vô địch.

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Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia giải đấu. Ảnh: D.L

Giải bóng đá thanh niên công nhân năm 2026 là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời mở đầu cho Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026; góp phần tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu trong lực lượng thanh niên công nhân các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trận chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng 7-6.

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Trận đấu giữa Đội Thanh niên công nhân phường Quy Nhơn Nam (áo trắng) và Đội Thanh niên công nhân phường Quy Nhơn Tây diễn ra gay cấn, hấp dẫn. Ảnh: D.L
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