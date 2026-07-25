42 tay vợt tranh tài ở Giải Pickleball Khối Cảnh sát điều tra

(GLO)- Sáng 25-7, tại Câu lạc bộ Pickleball Công an tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Giải Pickleball Khối Cảnh sát điều tra chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Giải Pickleball Khối Cảnh sát điều tra quy tụ 42 nam vận động viên (VĐV) là các cán bộ, chiến sĩ đến từ 5 đơn vị trong Khối Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh, gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Kỹ thuật hình sự.

Các VĐV thi đấu trên 4 mặt sân của Câu lạc bộ Pickleball Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV được chia cặp thi đấu ở các nội dung: hệ lãnh đạo chỉ huy, nhóm tuổi từ 18-35, nhóm tuổi từ 36-45.

Các VĐV tranh tài trên 4 mặt sân ở Câu lạc bộ Pickleball Công an tỉnh theo thể thức chia bảng chọn ra các cặp tay vợt xuất sắc nhất vào vòng knock-out, tranh chức vô địch ở từng nội dung.