Khởi tranh 2 giải thể thao cấp tỉnh dành cho thiếu nhi Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã khai mạc Giải Bóng đá và Giải Bơi lội thiếu nhi thứ I - 2026 với sự tham gia của hơn 300 vận động viên trên địa bàn tỉnh.

Anh Trần Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia giải đấu. Ảnh: D.L

Giải Bóng đá và Giải Bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-7 tại trụ sở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam).

Trong đó, Giải Bóng đá thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ I quy tụ 22 đội bóng với 10 thành viên/đội. Đối tượng tham gia giải là các em đang học tập tại các trường tiểu học hoặc sinh hoạt tại các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai, sinh từ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2016.

Đội U11 phường Hoài Nhơn (áo trắng) giành chiến thắng 11-1 trước CLB BGF. Ảnh: D.L

Các đội thi đấu nội dung bóng đá nam 5 người, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng bán kết. Các trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Hơn 300 vận động viên đến từ các đội bóng đá và câu lạc bộ bơi lội trong tỉnh tham gia 2 giải đấu. Ảnh: D.L

Giải Bơi lội thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ I có 91 vận động viên từ 12 - 15 tuổi tranh tài ở 4 nội dung, gồm 50 m bơi tự do cá nhân nam, nữ và 50 m bơi ếch cá nhân nam, nữ.

Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 vận động viên ở mỗi nội dung, mỗi vận động viên được tham gia tối đa 2 nội dung ở cùng 1 nhóm tuổi. 8 vận động viên có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung sẽ vào vòng chung kết. Giải đấu áp dụng luật bơi hiện hành của Cục Thể dục thể thao Việt Nam.