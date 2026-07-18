Thêm kỳ vọng mới cho boxing Gia Lai

(GLO)- Những tấm huy chương của đội tuyển trẻ boxing Gia Lai tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026 cho thấy hiệu quả công tác đào tạo. Với lực lượng võ sĩ trẻ giàu tiềm năng, boxing Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước.

Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 12-7, có sự tham gia của hơn 500 vận động viên (VĐV) đến từ 28 đơn vị. Các VĐV được chia thành 3 nhóm tuổi: 13-14, 15-16 và 17-18.

Trong đó, lứa tuổi 13-14 có 14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ; các lứa tuổi 15-16, 17-18 đều có 14 hạng cân đối với cả nam và nữ. Các trận đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, áp dụng Luật thi đấu Boxing hiện hành của Hiệp hội Quyền anh quốc tế (IBA).

Sự chắc chắn trong chuyên môn cùng bản lĩnh thi đấu của các võ sĩ lứa tuổi 17-18 đã góp phần giúp đoàn boxing Gia Lai giành ngôi nhất toàn đoàn ở nhóm tuổi này. Ảnh: ĐVCC

Tại giải, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo boxing hàng đầu cả nước khi giành 17 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB), 12 huy chương đồng (HCĐ) cùng 4 ngôi nhất toàn đoàn, gồm: nam 13-14 tuổi, nam 15-16 tuổi, nữ 15-16 tuổi và nữ 17-18 tuổi; Quân đội giành 9 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ.

So với các đơn vị trên, boxing Gia Lai có xuất phát điểm khiêm tốn hơn khi chỉ cử 19 VĐV tham dự. Tuy nhiên, bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Huấn luyện cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, các võ sĩ trẻ đã tạo nên dấu ấn nổi bật với ngôi nhất toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 17-18.

Đây được xem là nhóm tuổi có chất lượng chuyên môn cao trong hệ thống giải trẻ. Phần lớn các VĐV ở lứa tuổi này đã được tuyển chọn từ tuyến năng khiếu, trải qua nhiều năm đào tạo và thi đấu trước khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy, boxing Gia Lai không chỉ góp mặt mà còn khẳng định nội lực của mình. Ngay từ vòng loại, các võ sĩ trẻ Gia Lai đã cho thấy quyết tâm và bản lĩnh thi đấu.

Chỉ sau 1 phút 20 giây, Võ Trần Anh Thông (57 kg, lứa tuổi 17-18) khép lại trận đấu bằng chiến thắng knock-out thuyết phục trước đối thủ đến từ Quân đội. Trong khi đó, Nguyễn Phúc Hoài Viễn (hạng cân 51 kg, lứa tuổi 17-18) cũng gây ấn tượng khi thi đấu áp đảo VĐV đội tuyển trẻ quốc gia - Đinh Tuấn Phong (Cần Thơ) ở ngay vòng loại để giành quyền đi tiếp.

Nguyễn Phúc Hoài Viễn (găng đỏ) lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Cần Thơ, Quân đội... để giành HCV hạng cân 51 kg, lứa tuổi 17-18. Ảnh: BTC

Ở nội dung nữ, Đinh Thị Nhị tiếp tục duy trì thành tích từ lứa tuổi 13-14 bước lên nhóm tuổi 15-16 với tấm HCĐ. Trong khi đó, Trịnh Bảo Ngọc - VĐV nhỏ tuổi nhất của đội - sau thời gian được Ban huấn luyện tạo điều kiện tập luyện, thi đấu cọ xát đã có sự tiến bộ khi giành HCB tại giải năm nay.

Đặc biệt, ở nhóm tuổi 17-18, đội tuyển trẻ Gia Lai cùng Quân đội là hai đơn vị có số lượng VĐV vào chung kết nhiều nhất. Đặc biệt, cả 4 võ sĩ của Gia Lai đều giành chiến thắng để mang về 4 HCV, qua đó giành ngôi nhất toàn đoàn ở nhóm tuổi này.

Nổi bật là Đào Hà Tâm Du (54 kg), người tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch và nâng chuỗi thành tích lên 5 HCV liên tiếp tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc trong giai đoạn 2022-2026. Thành tích này cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của một võ sĩ trẻ giàu triển vọng.

Huấn luyện viên (HLV) Đặng Hiếu Hân, HLV đội tuyển boxing Gia Lai, Trưởng ban Giám sát Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, nhận định: “Kết quả lần này cho thấy sự trưởng thành rõ nét của các VĐV. Các em không còn tâm lý e ngại khi gặp những đơn vị mạnh như Quân đội, Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh mà đã đủ bản lĩnh để thi đấu sòng phẳng và cạnh tranh huy chương".

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về lực lượng và cơ sở tập luyện, các VĐV boxing Gia Lai luôn nỗ lực vượt khó để nâng cao trình độ. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Đằng sau thành công ấy là quá trình xây dựng lực lượng được thực hiện bài bản trong nhiều năm qua. Năm 2023, HLV Đặng Hiếu Hân được điều động về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông trực tiếp đến nhiều địa phương như An Lão, Phù Cát để tuyển chọn những VĐV có tố chất, xây dựng giáo án phù hợp và từng bước hoàn thiện kỹ thuật cho các võ sĩ trẻ.

Song song với công tác đào tạo, HLV Đặng Hiếu Hân cũng đề xuất duy trì Giải boxing trẻ cấp tỉnh thường niên. Sau 3 năm tổ chức, giải đấu đã trở thành kênh phát hiện, tuyển chọn lực lượng hiệu quả, góp phần bổ sung nhiều gương mặt triển vọng cho đội tuyển.

Đội tuyển boxing Gia Lai giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 17-18 tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Trong khi nhiều đơn vị mạnh như Hà Nội, Quân đội được đầu tư toàn diện, xây dựng lực lượng riêng cho từng nội dung nam, nữ và thường xuyên mời chuyên gia về huấn luyện, tạo điều kiện cho VĐV tập huấn trong và ngoài nước, thì boxing Gia Lai vẫn còn nhiều hạn chế về nguồn lực. Chính vì vậy, mỗi thành tích đạt được của các võ sĩ đều là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ của vận động viên và Ban huấn luyện.

Theo HLV Đặng Hiếu Hân, thành công của đội tuyển không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ ý thức tập luyện, tinh thần kỷ luật và quyết tâm của từng VĐV. Với nền tảng lực lượng trẻ đang dần trưởng thành, boxing Gia Lai có thêm cơ sở để kỳ vọng vào những thành tích cao hơn ở các giải đấu quốc gia cũng như đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.