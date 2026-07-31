Giải chạy bộ “Thanh niên Gia Lai vì cộng đồng” năm 2026 nhận đăng ký đến hết ngày 9-8

(GLO)- Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức Giải chạy bộ “Thanh niên Gia Lai vì cộng đồng” năm 2026 vào ngày 23-8 tại xã Biển Hồ.

Giải chạy dành cho đoàn viên thanh niên, người yêu thích chạy bộ từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Gia Lai.

Các vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên thuộc đội tuyển, đội năng khiếu điền kinh hoặc đang được đào tạo chuyên môn điền kinh được tham gia giao lưu, lan tỏa phong trào nhưng không xếp hạng và không trao giải.

Đoàn viên thanh niên yêu thích chạy bộ có thể đăng ký tham gia bằng cách quét mã QR. Ảnh: ĐVCC

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung gồm: 10 km nam, 10 km nữ, 5 km nam và 5 km nữ.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức nhận đăng ký đến hết ngày 9-8. Sáng 23-8, các vận động viên tham gia cự ly 10 km xuất phát lúc 5 giờ 30, cự ly 5 km xuất phát lúc 6 giờ. Lễ trao giải được tổ chức ngay sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu.