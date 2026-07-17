Đoàn phường Pleiku tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

(GLO)- Chiều 16-7, Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế” thu hút hơn 200 học sinh tham gia.

Hơn 200 học sinh trên địa bàn phường Pleiku tham gia Diễn đàn “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế”. Ảnh: Ngọc Duy

Tại diễn đàn, anh Trương Chấn Sang - Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ với học sinh về vai trò của ngoại ngữ trong đời sống.

Thông qua các hoạt động trao đổi, tương tác, học sinh được chia sẻ phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, cách khai thác các ứng dụng học tập trên điện thoại, máy tính cũng như các nền tảng số hỗ trợ nâng cao kỹ năng ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, các em được định hướng nhận diện sở thích, năng lực của bản thân để lựa chọn lộ trình học tập phù hợp. Các em đã mạnh dạn đặt câu hỏi về định hướng nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức trao 50 ba lô cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku). Ảnh: Ngọc Duy

Dịp này, Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng TP. Hồ Chí Minh trao 30 voucher học tiếng Anh miễn phí trong 1 năm thuộc “Dự án Tiếng Anh hội nhập” (1,5 triệu đồng/voucher) cho học sinh trên địa bàn phường Pleiku; trao 5 suất học bổng (300 nghìn đồng/suất) và 50 ba lô cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku). Tổng trị giá học bổng và quà tặng là 55 triệu đồng.