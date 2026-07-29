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Gia Lai: 128 cán bộ Đoàn, Hội tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 29-7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với sự tham gia của 128 cán bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh.

Diễn ra từ ngày 29 đến 31-7, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội được tiếp cận một số chuyên đề gồm: kỹ năng truyền thông công tác Đoàn; nghiệp vụ ủy thác cho vay; phòng chống bão lũ, sơ cấp cứu, cứu nạn cứu hộ; thiết kế, tổ chức hoạt động thanh niên, trò chơi tập thể; kỹ năng nói trước đám đông, ứng dụng AI trong công tác Đoàn, công tác trẻ em và tổ chức đối thoại, diễn đàn...

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Đoàn, Hội được tham gia diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” năm 2026 và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao tại đơn vị, địa phương.

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