Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức "Kỳ nghỉ hồng" tại xã An Hòa

Tại chương trình, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Tiểu Nhị Quán trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho học sinh vượt khó học giỏi.

Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Vũ

Ban Tổ chức cũng trao 20 phần quà với tổng trị giá 4 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho Trường Tiểu học An Quang và 20 túi thuốc an sinh cho người cao tuổi trên địa bàn.

Bên cạnh các hoạt động an sinh, Ban Tổ chức còn tổ chức chuyên đề “Thanh niên với không gian mạng an toàn, văn minh”, triển khai “Bình dân học vụ số - Nâng cao kỹ năng số cộng đồng”; ra mắt mô hình “Thanh niên với an toàn không gian mạng” nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức sử dụng không gian mạng an toàn, văn minh cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Tổ chức trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho Trường Tiểu học An Quang. Ảnh: Hoàng Vũ

Thông qua chiến dịch, tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, hỗ trợ thiếu nhi nâng cao kỹ năng số, khả năng tiếp cận công nghệ và hội nhập.