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Tòa soạn-Bạn đọc

Xác minh vụ nam sinh viên nghi nhảy cầu Thị Nại

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ nam sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn nghi nhảy cầu Thị Nại thuộc phường Quy Nhơn Đông.

Rạng sáng 13-8, người dân phát hiện xe máy biển số 77X7-50xx dựng trên cầu Thị Nại, ở vị trí cạnh thành cầu theo hướng Quy Nhơn - Quy Nhơn Đông, đoạn giữa trụ đèn 157 – 159 (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

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Chiếc xe máy dựng trên cầu Thị Nại được người dân phát hiện vào rạng sáng 13-8. Ảnh: Ngọc Triển

Tại hiện trường còn có đôi dép nghi của người điều khiển phương tiện bỏ lại. Sự việc ngay sau đó được trình báo Công an phường Quy Nhơn Đông.

Công an phường tìm thấy bên trong cốp xe máy có giấy tờ tùy thân mang tên D.T.T. (SN 2006, trú xã Hội Sơn). Đơn vị liên hệ với gia đình anh T. thông báo sự việc và xác minh, thu thập thông tin liên quan.

Sau khi đến hiện trường, gia đình anh T. cho rằng nhiều khả năng anh đã nhảy cầu tự tử nên đề nghị các đơn vị chức năng và người dân địa phương hỗ trợ, tìm kiếm nạn nhân.

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Người dân tìm kiếm nạn nhân tại đoạn cầu Thị Nại phát hiện chiếc xe máy. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sáng 14-8, 3 chiếc thuyền đánh cá của ngư dân địa phương tiến hành tìm kiếm nạn nhân tại khu vực đầm Thị Nại nơi phát hiện chiếc xe máy. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Ông D.T.S., cha anh T. cho biết: T. hiện là sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn).

Chiếc xe máy phát hiện tại hiện trường được gia đình mua lại cho T. sử dụng khi đi học ở Quy Nhơn cách đây khoảng 2 năm.

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Ghe đánh cá của ngư dân tìm kiếm nạn nhân trên đầm Thị Nại vào sáng 14-8. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đại diện gia đình cho hay: T. ở trọ tại phường Quy Nhơn Nam. Dịp hè này, T. đang đi làm thêm ở khu vực Quy Nhơn. Vài ngày trước, T. về thăm gia đình nhưng người thân không phát hiện điều gì bất thường.

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