Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Ia Pnôn

Tại buổi ra mắt, Hội Nông dân xã Ia Pnôn đã thông qua Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm, quy chế làm việc, hoạt động của CLB; Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội Nông dân xã. Theo đó, CLB “Nông dân với pháp luật” gồm 40 thành viên. Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên, ông Lê Duy Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã làm Chủ nhiệm CLB.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ra mắt. Ảnh: C.H

Nhiệm vụ của CLB là tổ chức sinh hoạt định kỳ một quý 1 lần và hoạt động theo đúng quy chế hoạt động của CLB “Nông dân với pháp luật”. Đồng thời, CLB sẽ phối hợp với các ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân và đề xuất các giải pháp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp, góp phần thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ tại địa phương.

Sau buổi lễ, các thành viên CLB được tập huấn chuyên đề kỹ năng, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật.