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Người dân xã Ngô Mây giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 6-8, Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp UBND xã Ngô Mây và Công an địa phương tiếp nhận 1 cá thể tê tê quý hiếm do người dân trên địa bàn giao nộp.

Trước đó, vào lúc 3 giờ cùng ngày, anh Huỳnh Thanh Sang (SN 1989, trú thôn Cát Thắng, xã Ngô Mây) khi đang trên đường đi làm đồng về đã phát hiện chú tê tê trên tại đường bê tông khu vực giáp ranh xã Ngô Mây và phường An Nhơn Bắc.

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Cá thể tê tê vừa được người dân xã Ngô Mây giao nộp. Ảnh: Mai Thiện

Nhận thức đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Sang đã mang đến giao nộp cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát, đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica), thuộc Nhóm IB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; nằm trong Sách đỏ Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ.

Thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê nặng khoảng 2,1 kg và hiện đang được UBND xã Ngô Mây chăm sóc, thực hiện các thủ tục để tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

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