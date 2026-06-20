Phát hiện 2 vụ vận chuyển 10 cá thể tê tê, rắn hổ chúa và kỳ đà

(GLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ vận chuyển động vật hoang dã thuộc phụ lục loài nguy cấp quý hiếm trái phép trên địa bàn tỉnh, thu giữ một số cá thể tê tê, rắn hổ chúa và kỳ đà.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Công an thu giữ nhiều cá thể tê tê, kỳ đà trên xe 16 chỗ ở xã Bàu Cạn. Ảnh: Tuấn Anh

Trên cơ sở này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra các trường hợp có biểu hiện vi phạm về lĩnh vực trên.

Theo đó, chỉ trong ngày 18-6, lực lượng chức năng đã phát hiện liên tiếp 2 trường hợp vận chuyển trái phép động vật hoang dã thuộc phụ lục loài nguy cấp quý hiếm trái phép.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 30 phút tại Km185+600 trên quốc lộ 19 thuộc địa phận xã Bàu Cạn, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông và Công an xã Bàu Cạn tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô 16 chỗ thuộc nhà xe Toàn Thắng do tài xế L.Q.T. điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 thùng hàng nghi vấn. Trong đó 1 thùng xốp chứa 1 cá thể nghi là tê tê đã chết và 1 thùng giấy có 4 cá thể nghi là kỳ đà sống.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhiều túi đựng rắn hổ chúa. Ảnh: Tuấn Anh

Trước đó vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực An Khê tiến hành kiểm tra tại khu vực đường tránh An Khê phát hiện L.T.K.P. (SN 1994, trú tại xã Đăk Song) điều khiển xe máy chở theo sau 1 thùng xốp có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra bên trong có 5 túi chứa 5 cá thể động vật rắn đã mổ lấy nội tạng nghi là rắn hổ chúa.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số cá thể động vật hoang dã trên; đồng thời củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc.