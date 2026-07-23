Trốn khỏi trại giam 32 năm vẫn không thoát

(GLO)- Sau khi trộm một chiếc tivi của người dân ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai cũ), Đỗ Minh Thụ bị bắt giữ nhưng đã 2 lần trốn khỏi nơi giam. Suốt 32 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ (SN 1962, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) để thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Đối tượng Thụ (giữa) bị bắt sau 32 năm lẩn trốn. Ảnh: Văn Hiền

Theo hồ sơ vụ án, năm 1994, Thụ là công nhân Xí nghiệp Xây dựng số 1, thi công công trình Thủy điện Ia Ly tại huyện Chư Păh.

Ngày 6-1-1994, Thụ đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn huyện trộm cắp một chiếc tivi trị giá khoảng 1,5 triệu đồng. Sau đó, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Trong thời gian bị tạm giam phục vụ công tác điều tra, ngày 12-4-1994, Thụ đã trốn khỏi nơi giam giữ. Đến tháng 10-1994, đối tượng bị bắt lại nhưng chỉ một tháng sau tiếp tục bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh đã ra quyết định truy nã Đỗ Minh Thụ về các hành vi trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Năm 1995, Tòa án nhân dân huyện Chư Păh xét xử vắng mặt và tuyên phạt Thụ 12 tháng tù về 2 tội danh trên.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đã tổ chức xác minh, lần theo dấu vết của Thụ trong nhiều năm với quyết tâm bắt giữ đối tượng về quy án. Tuy nhiên, quá trình truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng đã thay đổi nhiều tên khác nhau như Đỗ Minh Thu, Đỗ Văn Thụ và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Thụ cũng không liên lạc với gia đình và vợ con để trốn vào khu vực phía Nam lấy vợ mới và sinh con. Đối tượng sống khép kín, ít tiếp xúc với người lạ nên thông tin về Thụ khá ít ỏi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã thu thập được các manh mối quan trọng, phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp bắt giữ Đỗ Minh Thụ. Sau đó, di lý đối tượng về tỉnh Gia Lai để tiếp tục thi hành bản án theo quy định.