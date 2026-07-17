Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại phường Pleiku

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Bá Hùng (SN 1995, trú tại phường Pleiku) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Hùng là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Hùng đã có 3 tiền án về các tội danh khác nhau. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi ra tù, vì mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân, Hùng đã mua ma túy về để bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Tối 29-6, Hùng mang theo ma túy giấu trong 1 chiếc hộp di chuyển bằng xe máy trên đường Tôn Thất Tùng nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) và Công an phường Pleiku đã yêu cầu Hùng dừng phương tiện để kiểm tra.

Hùng bỏ lại tang vật cùng phương tiện để thoát thân nhưng đã bị lực lượng Công an khống chế. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 3 gói nilon chứa hơn 66 g ma túy dạng đá.

Đối tượng Hùng mang theo trên người 3 gói ma túy có trọng lượng hơn 66 g. Ảnh: Văn Ngọc

Khám xét nhà của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm cân tiểu li, túi nilon và một số tang vật liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận số ma túy trên mua của 1 người chưa xác định danh tính để bán lại cho các con nghiệm kiếm lời.