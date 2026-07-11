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Công an xã Ia Ly bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) vừa bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà thuộc làng Díp.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Ly phát hiện tại nhà đối tượng Rơ Châm Tiêu (SN 1992, trú tại làng Díp) có biểu hiện phạm tội liên quan đến ma túy.

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4 đối tượng bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 9-7, các trinh sát phát hiện Tiêu cùng 3 đối tượng khác là Rơ Châm Ran (SN 2009, trú xã Ia Ly), Nhâm Huy Hoàng (SN 1980, trú tại xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi) và Siu Niên (SN 2000, trú tại xã Ia Krái) tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 17 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy đá.

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Nhiều gói ma túy đá được thu giữ tại hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Ia Ly đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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