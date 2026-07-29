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Lãnh án 8 năm tù vì vận chuyển trái phép chất ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Tấn Nghĩa (SN 2005, trú tại phường An Bình) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, Nghĩa là đối tượng đã có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào năm 2023 và bị tuyên phạt 2 năm tù. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nghĩa vẫn sa vào con đường phạm tội về ma túy.

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Nghĩa đã giấu ma túy trong gói trái cây gửi ra phía Bắc. Ảnh: ĐVCC

Ngày 14-7-2025, Nghĩa được một đối tượng tên Hùng (chưa xác định nhân thân, lai lịch) nhờ gửi giúp ma túy ra phía Bắc. Nghĩa đã nhận ma túy từ Hùng rồi thuê taxi ra đường Nguyễn Tất Thành (phường Pleiku) đón xe khách Vương Chi tuyến Đắk Lắk - Thanh Hóa để gửi gói hàng này.

Khi đi đến xã Ia Khươl, phụ xe nghi ngờ gói hàng có điều bất thường nên đã giao nộp cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh).

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Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nghĩa mức án 8 năm tù. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định bên trong gói hàng có hơn 11,4 gam ma túy dạng ketamine. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) vào cuộc điều tra và đến tháng 3-2026 đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nghĩa mức án 8 năm tù.

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