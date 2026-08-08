Từ 8-8, chia sẻ bản tin thời tiết trên mạng xã hội thế nào để tránh vi phạm?

(GLO)- Từ ngày 8-8, người truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không rõ nguồn, không đầy đủ hoặc sai lệch nội dung có thể bị xử phạt theo Nghị định số 219/2026/NĐ-CP.

Theo Điều 8 Nghị định số 219/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (có hiệu lực từ ngày 8-8-2026), cá nhân truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nhưng không nêu rõ nguồn gốc có thể bị phạt 3-5 triệu đồng; bản tin không có nguồn gốc bị phạt 5-10 triệu đồng; truyền, phát không đầy đủ nội dung bị phạt 10-20 triệu đồng.

Khi đăng lại bản tin dự báo, cảnh báo lên mạng xã hội, người dùng nên ghi rõ nguồn, giữ nguyên nội dung chính xác, không cắt ghép hoặc thêm bớt làm sai lệch thông tin. Ảnh minh họa: ChatGPT

Mức phạt 20-30 triệu đồng áp dụng đối với hành vi truyền, phát bản tin chậm so với thời gian quy định. Một số hành vi như gian lận nguồn gốc, truyền phát sai lệch bản tin hoặc đưa tin sai lệch về hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có thể bị phạt 30-40 triệu đồng.

Các mức trên áp dụng với cá nhân; tổ chức có cùng hành vi vi phạm bị phạt gấp 2 lần. Tùy hành vi, người vi phạm còn có thể bị buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.

Theo Cục Khí tượng thủy văn, quy định này không đồng nghĩa mọi chia sẻ, bình luận của người dân về thời tiết trên Facebook, TikTok, YouTube đều bị xử phạt. Người dân vẫn có thể đưa ra nhận định cá nhân về thời tiết.

Tuy nhiên, khi đăng lại bản tin dự báo, cảnh báo, người dùng nên ghi rõ nguồn, giữ nguyên nội dung chính xác, không cắt ghép hoặc thêm bớt làm sai lệch thông tin.

Cần đặc biệt thận trọng khi lấy ảnh vệ tinh, mô hình dự báo rồi tự diễn giải thành thông tin mang tính khẳng định về bão, mưa lớn hay thời tiết nguy hiểm khi chưa có đủ cơ sở.