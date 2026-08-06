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Công an xã Chư Prông truy tìm thiếu nữ bỏ nhà đi 10 ngày

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 6-8, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã phát đi thông báo tìm người với em Lê Hoài Dung (SN 2009, trú tại thôn Hợp Hòa, xã Chư Prông) đã bỏ nhà đi 10 ngày hiện mất tích.

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Em Lê Hoài Dung. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 5-8, mẹ của em Dung đã đến Công an xã trình báo về việc em bỏ nhà đi từ ngày 26-7-2026.

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, liên hệ nhiều người nhưng không liên lạc được.

Người nhà cho hay, em Dung đã nghỉ học và từng theo học nghề làm tóc. Trước khi bỏ đi, em không có biểu hiện bất thường.

Theo Công an xã Chư Prông, em Dung có đặc điểm nhận dạng cao 1m55, tóc ngắn, cân nặng khoảng 51 kg, có nốt ruồi bên mép phải.

Đơn vị thông báo đến các cơ quan và người dân biết, phối hợp truy tìm. Nếu phát hiện thông tin về em Dung kịp thời thông báo cho Công an xã Chư Prông qua số điện thoại trực ban 02693.885.599 hoặc Đại úy Trương Quang Thiện theo số 0974.210.106.

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