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Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật cho 50 cơ sở kinh doanh sách giáo khoa và dịch vụ photocopy

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Sáng 29-7, tại phường Quy Nhơn Đông, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực kinh doanh sách giáo khoa và dịch vụ in, photocopy cho 50 cơ sở kinh doanh trên địa bàn Quy Nhơn, Tuy Phước, Vân Canh.

Tham dự có lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh, đại diện Công an tỉnh, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh và Ban Chống in lậu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chơn

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay đang dịp chuẩn bị vào năm học mới, thị trường sách giáo khoa, văn phòng phẩm, trang thiết bị học tập diễn ra sôi động. Bên cạnh những mặt tích cực, đây cũng là thời điểm các hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.

Thực tế vẫn còn tình trạng kinh doanh sách giáo khoa giả, sách in lậu, sách không rõ nguồn gốc xuất xứ; buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Một số cơ sở nhận in, sao chụp, photocopy toàn bộ hoặc một phần sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu học tập khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc đơn vị được phép phát hành.

Các hành vi này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiếp tay cho việc phát tán sách lậu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tác giả, nhà xuất bản, đơn vị phát hành và nhiều hệ lụy khác.

Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng QLTT và các cơ quan chức năng thì cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở dịch vụ in, photocopy.

Tại hội nghị, các cơ sở kinh doanh đã được Đội QLTT số 5 và Ban Chống in lậu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phổ biến các quy định cơ bản của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong đó, nhấn mạnh nguyên tắc không kinh doanh sách giả, sách lậu, sách in trái phép hoặc sách vi phạm quy định của pháp luật; không in, sao chép, photocopy toàn bộ hoặc một phần sách giáo khoa, sách tham khảo và các xuất bản phẩm khác khi chưa được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Không tiếp nhận hoặc thực hiện việc in, photocopy các tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoặc các tài liệu thuộc danh mục cấm lưu hành.

Các đơn vị chức năng cũng hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho các cơ sở kinh doanh về cách nhận diện, kiểm tra, phòng tránh sách giáo khoa giả, sách in lậu, sách không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại hội nghị, các đơn vị dành thời gian lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở kinh doanh đồng thời hướng dẫn, giải đáp để các cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật, chung tay xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh.

Dịp này, Đội QLTT số 5 tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh sách giáo khoa, dịch vụ in, photocopy và quy định về kinh doanh hàng hóa.

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