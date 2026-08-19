Gia Lai: Phổ biến, triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Hộ tịch

Tại hội nghị, hơn 250 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác tư pháp, hộ tịch các xã, phường tham gia hội nghị được phổ biến 2 chuyên đề gồm: “Nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Tiếp cận thông tin” và “Nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Hộ tịch”.

Với chuyên đề “Nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Tiếp cận thông tin”, báo cáo viên tập trung giới thiệu những quy định về quyền tiếp cận thông tin của công dân; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công khai, cung cấp thông tin; trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin và những nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.L

Đối với chuyên đề “Nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Hộ tịch”, các đại biểu được cập nhật những quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch; thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan đăng ký hộ tịch và việc giải quyết các thủ tục hộ tịch.

Hội nghị nhằm cập nhật, trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác tư pháp, hộ tịch, tiếp cận thông tin ở cơ sở; qua đó nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân.