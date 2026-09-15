Điều tra làm rõ đối tượng phóng hỏa đốt ô tô tại phường An Nhơn Đông

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ phóng hỏa đốt ô tô vào rạng sáng 10-9 tại phường An Nhơn Đông.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 10-9, Công an phường An Nhơn Đông nhận được tin báo của người dân về việc tại đường Trường Chinh (thuộc tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông) xảy ra vụ cháy ô tô mang biển kiểm soát 77A-146.xx đang đậu bên lề đường.

Hiện trường nơi chiếc ô tô bị đốt cháy. Ảnh: D.M

Vụ cháy khiến ô tô bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng.

Tiến hành xác minh hiện trường và phương tiện, Công an phường xác định phương tiện này thuộc sở hữu của ông P.M.T. (SN 2000, trú tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông).

Quá trình xác minh cho thấy vụ việc có nhiều điểm nghi vấn. Để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đơn vị khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh, truy xét làm rõ đối tượng gây án.

Sau 16 giờ truy xét, Công an phường An Nhơn Đông xác định L.V.T. (SN 1974, trú tổ dân phố An Ngãi, phường An Nhơn Đông) là đối tượng nghi vấn gây ra vụ cháy nên vận động đối tượng ra trình diện.

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận đã thực hiện hành vi do xuất phát từ mâu thuẫn trong buôn bán máy móc với chủ phương tiện từ năm 2025. Rạng sáng 10-9, T. lợi dụng lúc vắng người đã dùng xăng phóng hỏa đốt chiếc ô tô nói trên.