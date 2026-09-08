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Tông 3 xe máy khi đang say xỉn, tài xế bị phạt và bồi thường gần 100 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, tài xế say xỉn tông 3 xe máy ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) đã phải đóng phạt và bồi thường gần 100 triệu đồng.

Trước đó, tối 31-8, tài xế T.T.T.L (SN 1984, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển xe ô tô BKS 81A-078.xx đã tông vào 3 xe máy đang dựng trước barie của Quảng trường Đại Đoàn Kết trên đường Trần Hưng Đạo.

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Tài xế ô tô say xỉn tông 3 xe máy ở quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Tài xế còn tông vào barie và kéo lê 1 xe máy khoảng 20 m gây thiệt hại nặng cho barie và các xe máy liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,91 mg/l khí thở.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt tài xế L. 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng về hành vi điều khiển ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Đồng thời, anh L. còn phải đền bù chi phí sửa chữa barie cho Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết số tiền 45 triệu đồng và 15 triệu đồng cho 3 xe máy bị hư hỏng.

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