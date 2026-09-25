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Phạt hơn 7 triệu với học sinh đi xe máy chở 3, lạng lách

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an phường Thống Nhất xử lý trường hợp học sinh đi xe máy chở 3, lạng lách.

Sáng 24-9, Công an phường Thống Nhất phát hiện trên mạng xã hội 1 đoạn video 3 thanh thiếu niên đi trên 1 xe máy BKS 81AA-186.xx ở đoạn đường Lê Đại Hành có hành vi lạng lách.

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Hình ảnh các học sinh chở 3 lạng lách trên đường Lê Đại Hành. Ảnh chụp màn hình

Công an phường đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 2 nhanh chóng xác minh người điều khiển phương tiện trong video là P.Đ.T.H (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất, học sinh 1 trường THPT trên địa bàn) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận đã chở theo 2 người bạn là học sinh có hành vi như trong video trên đường Lê Đại Hành vào tối 23-9.

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Lực lượng Công an đã giáo dục, răn đe các học sinh. Ảnh: Văn Tuấn

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt H. các lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe, chở theo 2 người trên xe, lạng lách đánh võng trên đường bộ với tổng số tiền phạt 7,4 triệu đồng.

Lực lượng Công an cũng đã giáo dục, răn đe 3 thiếu niên trong video và yêu cầu người giám hộ cùng các thiếu niên cam kết không tái phạm.

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