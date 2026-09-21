Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Công an vào cuộc điều tra

(GLO)- Công an đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan trong vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở phường Đông Ngạc (TP. Hà Nội).

Liên quan vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong, ngày 21-9, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc (TP. Hà Nội) cho biết, Công an thành phố và Công an phường đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó có đơn vị quản lý và duy tu khu vực cống.

Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ nắp hố ga bị mở từ bao giờ và ai là người mở.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Phạm Tuấn/TTO

Về việc dự án tổng thể tuyến đường nối Khu công nghiệp Băng Long với đường Phạm Văn Đồng vì sao kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành, đại diện UBND phường Đông Ngạc cho biết, dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội làm chủ đầu tư.

Mặc dù vậy, do công trình nằm trên địa bàn phường, chính quyền địa phương đã tổng hợp báo cáo và đưa ra các kiến nghị chung gửi thành phố. Qua đó, đề nghị các cấp thẩm quyền tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai, giúp hạn chế và tránh các trường hợp sơ suất xảy ra trong tương lai.

Theo báo cáo của UBND phường Đông Ngạc, vị trí hố ga nam sinh gặp tai nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, Sở Xây dựng. Trong đó, đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước là Liên danh Công ty Cổ phần đô thị Việt Úc - Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và Thương mại 68.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 17-9, chiếc xe Honda biển Nam Định cũ của nam sinh năm nhất Khoa Cơ khí, Đại học Mỏ - Địa chất được phát hiện ở miệng cống thoát nước trên phố Viên, nhưng không thấy người. Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Chính quyền phường Đông Ngạc phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm nam sinh.

Trưa 18-9, thi thể nam sinh được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.