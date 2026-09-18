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Kiểm tra các cơ sở lưu trú, phát hiện 7 đối tượng dương tính với ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trong quá trình kiểm tra hàng loạt cơ sở lưu trú trên địa bàn, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo đó, Công an phường Thống Nhất đang triển khai kế hoạch cao điểm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

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Công an phường Thống Nhất đã xử phạt 7 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Xác định cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, homestay là địa bàn mà các đối tượng thường lợi dụng để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường đã huy động lực lượng Tổ phòng chống tội phạm phối hợp với Cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra.

Từ ngày 1 đến 15-9, đơn vị đã kiểm tra 20 lượt cơ sở kinh doanh lưu trú, rà soát 150 lượt người đăng ký lưu trú. Đối với những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, Công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính, test nhanh chất ma túy trong cơ thể theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Qua đó, đã phát hiện 7 trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Thống Nhất đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số tiền xử phạt hơn 10 triệu đồng.

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